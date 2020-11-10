Українці довіряють не політикам, а армії та церкві: результати опитування за жовтень – листопад
Серед суспільних та державних інститутів найбільшою довірою українських громадян користуються Збройні Сили України та Церква, а також Держприкордонслужба та ДСНС. Щодо політиків, то більшості з них українці висловлюють недовіру.
Найбільше українці не довіряють чиновникам та російським ЗМІ. Такі результати опитування оприлюднив Центр Разумкова.
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Яким інститутам найчастіше довіряють українці:
- Збройні Сили України – 66% опитаних;
- Церква – 62%;
- Державна служба з надзвичайних ситуацій – 60%;
- волонтерські організації – 60%;
- Державна прикордонна служба – 55%;
- Голови міста (селища, села) – 54%;
- Національна гвардія України – 52%,
- добровольчі батальйони – 52%;
- ради міста (селища, села) – 50%.
Кому не довіряють українці:
- чиновники – 79% опитаних;
- ЗМІ Росії – 79%;
- Верховній Раді України – 76%;
- суди – 75%;
- уряду – 75%;
- політичним партіям – 73%;
- комерційні банки – 73%;
- НАБУ – 72,5%;
- НАЗК– 71%;
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура – 70%;
- Вищий антикорупційному суду – 70%;
- Прокуратура – 70%;
- КСУ – 65%;
- НБУ – 64%;
- місцеві суди – 63%;
- Верховний Суд – 63%;
- Президент України – 60%;
- профспілки – 54%;
- Нацполіція – 53%;
- СБУ – 51%.
Рівень довіри до політиків:
- Володимир Зеленський – 33% довіряють і 62% – не довіряють.
- Дмитро Разумков – відповідно 30% і 57%.
- Юрій Бойко – 22% і 69%.
- Петро Порошенко — відповідно 22% і 73%.
- Святослав Вакарчук — відповідно 18% і 70%.
- Леонід Кравчук — відповідно 17% і 72%.
- Юлія Тимошенко — відповідно 17% і 77%.
- Віктор Медведчук — відповідно 15,5% і 76%.
- Денис Шмигаль — відповідно 12% і 69%.
- Арсен Аваков — відповідно 12% і 76%.
- Міхеїл Саакашвілі — відповідно 10% і 80%.
- Андрій Єрмак — відповідно 8% і 59%.
- Ірина Венедіктова — відповідно 6% і 62%.
Що відомо про опитування?
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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