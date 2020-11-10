Серед суспільних та державних інститутів найбільшою довірою українських громадян користуються Збройні Сили України та Церква, а також Держприкордонслужба та ДСНС. Щодо політиків, то більшості з них українці висловлюють недовіру.

Найбільше українці не довіряють чиновникам та російським ЗМІ. Такі результати опитування оприлюднив Центр Разумкова.

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Яким інститутам найчастіше довіряють українці:

Збройні Сили України – 66% опитаних;

– 66% опитаних; Церква – 62%;

– 62%; Державна служба з надзвичайних ситуацій – 60%;

– 60%; волонтерські організації – 60%;

– 60%; Державна прикордонна служба – 55%;

– 55%; Голови міста (селища, села) – 54%;

Національна гвардія України – 52%,

добровольчі батальйони – 52%;

ради міста (селища, села) – 50%.

Кому не довіряють українці:

чиновники – 79% опитаних;

– 79% опитаних; ЗМІ Росії – 79%;

– 79%; Верховній Раді України – 76%;

– 76%; суди – 75%;

– 75%; уряду – 75%;

політичним партіям – 73%;

комерційні банки – 73%;

НАБУ – 72,5%;

НАЗК– 71%;

Спеціалізована антикорупційна прокуратура – 70%;

Вищий антикорупційному суду – 70%;

Прокуратура – 70%;

КСУ – 65%;

НБУ – 64%;

місцеві суди – 63%;

Верховний Суд – 63%;

Президент України – 60%;

профспілки – 54%;

Нацполіція – 53%;

СБУ – 51%.

Рівень довіри до політиків:

Володимир Зеленський – 33% довіряють і 62% – не довіряють.

– 33% довіряють і 62% – не довіряють. Дмитро Разумков – відповідно 30% і 57%.

– відповідно 30% і 57%. Юрій Бойко – 22% і 69%.

– 22% і 69%. Петро Порошенко — відповідно 22% і 73%.

— відповідно 22% і 73%. Святослав Вакарчук — відповідно 18% і 70%.

— відповідно 18% і 70%. Леонід Кравчук — відповідно 17% і 72%.

Юлія Тимошенко — відповідно 17% і 77%.

Віктор Медведчук — відповідно 15,5% і 76%.

Денис Шмигаль — відповідно 12% і 69%.

Арсен Аваков — відповідно 12% і 76%.

Міхеїл Саакашвілі — відповідно 10% і 80%.

Андрій Єрмак — відповідно 8% і 59%.

Ірина Венедіктова — відповідно 6% і 62%.