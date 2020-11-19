Кому українці довіряють найбільше серед політиків: опитування
Найбільше українці довіряють Володимиру Зеленському. Натомість п’ятому президенту Петру Порошенку та лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко свою недовіру висловила найбільша кількість опитаних.
Про те, кому українці довіряють та не довіряють, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
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Яким є рівень довіри та недовіри до українських політиків
- Володимиру Зеленському довіряють 46% опитаних, 51% – не довіряють;
- Дмитру Разумкову висловили довіру 32% респондентів, 36% – не довіряють йому, ще 26% не знають політика;
- Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють – 72%;
- Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 52%;
- Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють – 74%;
- Арсену Авакову довіряють 22%, не довіряють – 67%;
- Денису Шмигалю довіряють 18%, не довіряють – 54%, майже чверть не чули про такого;
- Максиму Степанову довіряють 19%, не довіряють – 36%, ще 41% не знають такого;
- Андрію Єрмаку довіряють 12%, не довіряють – 43%, ще 40% не знають такого;
- Ірині Венедиктовій довіряють 9%, не довіряють – 38%, половина не чула про неї.
Що відомо про опитування?Його протягом 15 – 17 листопада провів "Рейтинг". Телефоном опитали 3 000 респондентів по всій Україні, окрім окупованих територій. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%.
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