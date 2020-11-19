Найбільше українці довіряють Володимиру Зеленському. Натомість п’ятому президенту Петру Порошенку та лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко свою недовіру висловила найбільша кількість опитаних.

Про те, кому українці довіряють та не довіряють, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Яким є рівень довіри та недовіри до українських політиків

Володимиру Зеленському довіряють 46% опитаних, 51% – не довіряють;

довіряють 46% опитаних, 51% – не довіряють; Дмитру Разумкову висловили довіру 32% респондентів, 36% – не довіряють йому, ще 26% не знають політика;

висловили довіру 32% респондентів, 36% – не довіряють йому, ще 26% не знають політика; Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють – 72%;

довіряють 25%, не довіряють – 72%; Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 52%;

довіряють 24%, не довіряють – 52%; Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють – 74%;

довіряють 23%, не довіряють – 74%; Арсену Авакову довіряють 22%, не довіряють – 67%;

довіряють 22%, не довіряють – 67%; Денису Шмигалю довіряють 18%, не довіряють – 54%, майже чверть не чули про такого;

довіряють 18%, не довіряють – 54%, майже чверть не чули про такого; Максиму Степанову довіряють 19%, не довіряють – 36%, ще 41% не знають такого;

довіряють 19%, не довіряють – 36%, ще 41% не знають такого; Андрію Єрмаку довіряють 12%, не довіряють – 43%, ще 40% не знають такого;

довіряють 12%, не довіряють – 43%, ще 40% не знають такого; Ірині Венедиктовій довіряють 9%, не довіряють – 38%, половина не чула про неї.

Зверніть увагу! За даними опитування Центру Разумкова, на початку листопада 2020 року більшість респондентів висловлювали недовіру до всіх політиків. Зеленському довіряли 33% українців, не довіряли – 62%, а Разумкову – відповідно 30% і 57%.