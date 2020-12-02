Українці й надалі продовжують довіряти найбільше серед усіх політиків чинному президенту Володимиру Зеленському. Щоправда, велика кількість населення йому також не довіряє. На другому місці розмістився міський голова Києва Віталій Кличко.

Про це свідчать результати опитування, яке 28 – 30 листопада провела соціологічна група "Рейтинг". Згідно з ними, Зеленському довіряють 44% опитаних, натомість 53% – не довіряють. Радимо ознайомитися Попереду найважча зима: чи дочекається Україна і Зеленський 2024 роки? Наскільки українці довіряють Зеленському Цілком довіряють – 18%

Скоріше довіряють – 26%

Скоріше не довіряють – 22%

Зовсім не довіряють – 31%

Важко відповісти – 3% Рейтинг довіри українців до інших політиків Віталій Кличко (мер Києва) – 33% Володимир Гройсман (прем'єр у 2016 – 2019 роках) – 31%. Дмитро Разумков (голова ВР) – 27% Юлія Тимошенко (лідерка партії "Батьківщина") – 26% Юрій Бойко (нардеп від ОПЗЖ) – 24% Петро Порошенко (п'ятий президент) – 23% Арсен Аваков (очільник МВС) – 22%. Арсеній Яценюк (прем'єр у 2014 – 2016 роках) – 15% Денис Шмигаль (чинний прем'єр-міністр) – 15% Андрій Єрмак (керівник Офісу Президента) – 9% Зверніть увагу "Слуга народу" та ОПЗЖ лідирують: свіжий рейтинг партій

Детальний рейтинг довіри українців до політиків Інфографіка соцгрупи "Рейтинг" Що відомо про вищезазначене соціологічне дослідження Опитували населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім окупованих Криму та Донбасу.

Загалом участь взяли 2 500 осіб.

Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Вибірка – репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю – 0,95, але не більше ніж 2,0%.