Соціологи визначили, кому найбільше довіряють українці. Як стало відомо, високий рівень довіри до ветеранів АТО на Донбасі. Хто посідає нижчі сходинки – читайте далі.

Ветеранам АТО довіряє 68,3% громадян. Дані опитування оприлюднив центр "Соціальний моніторинг", повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Яка довіра до інших:

волонтерам довіряє 66,9% українців;

Збройним силам України – 65,9%;

лікарям – 62,7%.

Позитивний баланс довіри та недовіри до:

ветеранів АТО – 43,9%;

волонтерів – 41,7%;

ЗСУ – 37, 5%;

лікарів – 33%.

Також додали, що у громадських організацій негативний баланс в -7,2%, а у релігійних – -12,7%.

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Чи довіряють владі

► Згідно з опитуванням, найменший негативний баланс є саме у Президента України Володимира Зеленського – -16,3%. Йому довіряють 38,9% опитаних, а не довіряють 55,2%.

Негативний баланс в інших органів влади

СБУ -24,8%;

Міністерство охорони здоров'я -24,8%;

Національна поліція -36%;

Національний банк -49,8%;

Кабінет міністрів -52,4%;

Верховна Рада -59,7%.

Місцева влада

Відомо, що міському або сільському голові загалом довіряють 50,6% респондентів, а не довіряють – 38,8%. Позитивний баланс є і у міських, селищних, сільських рад – 1,3%.

Довіра до ЗМІ

Опитування показало, що найбільше українці довіряють інтернет-виданням. Водночас негативний баланс довіри/недовіри має:

телебачення -27%;

радіо -35,4%;

газета -36,9.

Довідка. Опитування проводили з 18 по 26 листопада 2020 року. У ньому взяли участь 3020 респондентів, яких опитували методом особистого інтерв'ю за місцем проживання. Похибка – 1,1 – 1,9%.