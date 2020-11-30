Ветерани, Зеленський чи лікарі: кому українці довіряють найбільше – опитування
Соціологи визначили, кому найбільше довіряють українці. Як стало відомо, високий рівень довіри до ветеранів АТО на Донбасі. Хто посідає нижчі сходинки – читайте далі.
Ветеранам АТО довіряє 68,3% громадян. Дані опитування оприлюднив центр "Соціальний моніторинг", повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Яка довіра до інших:
- волонтерам довіряє 66,9% українців;
- Збройним силам України – 65,9%;
- лікарям – 62,7%.
Позитивний баланс довіри та недовіри до:
- ветеранів АТО – 43,9%;
- волонтерів – 41,7%;
- ЗСУ – 37, 5%;
- лікарів – 33%.
Також додали, що у громадських організацій негативний баланс в -7,2%, а у релігійних – -12,7%.
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Чи довіряють владі
► Згідно з опитуванням, найменший негативний баланс є саме у Президента України Володимира Зеленського – -16,3%. Йому довіряють 38,9% опитаних, а не довіряють 55,2%.
Негативний баланс в інших органів влади
- СБУ -24,8%;
- Міністерство охорони здоров'я -24,8%;
- Національна поліція -36%;
- Національний банк -49,8%;
- Кабінет міністрів -52,4%;
- Верховна Рада -59,7%.
Місцева влада
Відомо, що міському або сільському голові загалом довіряють 50,6% респондентів, а не довіряють – 38,8%. Позитивний баланс є і у міських, селищних, сільських рад – 1,3%.
Довіра до ЗМІ
Опитування показало, що найбільше українці довіряють інтернет-виданням. Водночас негативний баланс довіри/недовіри має:
- телебачення -27%;
- радіо -35,4%;
- газета -36,9.
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