Володимир Зеленський заявив про можливий розпуск Верховної Ради через події з Конституційним Судом. Однак позачергові парламентські вибори можуть принести користь 2 політичним партіям.

Позачергові вибори можуть бути вигідними для "Європейської Солідарності" та ОПЗЖ. Про це заявила очільниця партії "Голос" Кіра Рудик в ефірі 24 каналу.

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За її словами, представники цих фракцій матимуть змогу отримати вищий рейтинг у парламенті, аніж у них є зараз.

Довідка. Володимир Зеленський заявив про можливий розпуск парламенту, якщо в Україні буде політичний колапс через скандальні рішення Конституційного Суду. Детальніше про це – читайте тут.

Водночас Рудик зазначила, що президент і його фракція "Слуга народу" ймовірно не наберуть таку велику кількість голосів, як на попередніх виборах у 2019 році.

Саме тому Зеленський не зацікавлений у проведенні позачергових парламентських виборів,

– підкреслила депутатка.

На її думку, чинний президент не зможе отримати достатньо підтримки для створення монобільшості.

Зверніть увагу! Депутати від "Слуги народу" й "Голосу" спільно зареєстрували законопроєкт, який пропонує підвищення кворуму Конституційного Суду до 17. Таким чином КСУ зможе ухвалювати рішення лише за участі майже всіх суддів. Детальніше про це – читайте тут.

Що цьому передувало

Конституційний Суд України 27 жовтня 2020 року скасував антикорупційну реформу. Зокрема, йдеться про відміну повноважень НАЗК та скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування й незаконне збагачення.

У відповідь на це президент вніс до Ради законопроєкт, який пропонує припинити повноваження суддів КСУ.

Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт, який пропонує відновити права НАЗК.

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КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу