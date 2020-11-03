Кому вигідні позачергові вибори парламенту: Рудик назвала партії
Володимир Зеленський заявив про можливий розпуск Верховної Ради через події з Конституційним Судом. Однак позачергові парламентські вибори можуть принести користь 2 політичним партіям.
Позачергові вибори можуть бути вигідними для "Європейської Солідарності" та ОПЗЖ. Про це заявила очільниця партії "Голос" Кіра Рудик в ефірі 24 каналу.
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За її словами, представники цих фракцій матимуть змогу отримати вищий рейтинг у парламенті, аніж у них є зараз.
Водночас Рудик зазначила, що президент і його фракція "Слуга народу" ймовірно не наберуть таку велику кількість голосів, як на попередніх виборах у 2019 році.
Саме тому Зеленський не зацікавлений у проведенні позачергових парламентських виборів,
– підкреслила депутатка.
На її думку, чинний президент не зможе отримати достатньо підтримки для створення монобільшості.
Що цьому передувало
- Конституційний Суд України 27 жовтня 2020 року скасував антикорупційну реформу. Зокрема, йдеться про відміну повноважень НАЗК та скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування й незаконне збагачення.
- У відповідь на це президент вніс до Ради законопроєкт, який пропонує припинити повноваження суддів КСУ.
- Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт, який пропонує відновити права НАЗК.
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