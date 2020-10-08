Комунальні тарифи не будуть рости: прогноз від Мінрегіону
Комунальні тарифи в Україні не підвищуватимуть. Для цього немає підстав.
В останні роки комунальні тарифи підвищували, бо перед цим їх встановлювали економічно необґрунтовано. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава Міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Нагадаємо У серпні збільшились суми у платіжках за комуналку
Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає,
– заявив Чернишов.
За словами міністра, люди мають змінити ставлення до енергоефективності свого житла.
Також Чернишов розповів, що влада допомагає людям платити за комуналку менше. Наприклад, ОСББ інвестує 30% коштів, а міністерство – 70%.
Також міністр сказав, що попит на створення ОСББ може бути більшим, але для цього в багатоквартирних будинках мають бути лідери.