Комунальні тарифи в Україні не підвищуватимуть. Для цього немає підстав.

В останні роки комунальні тарифи підвищували, бо перед цим їх встановлювали економічно необґрунтовано. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава Міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Нагадаємо У серпні збільшились суми у платіжках за комуналку

Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає,

– заявив Чернишов.

За словами міністра, люди мають змінити ставлення до енергоефективності свого житла.

Також Чернишов розповів, що влада допомагає людям платити за комуналку менше. Наприклад, ОСББ інвестує 30% коштів, а міністерство – 70%.

Також міністр сказав, що попит на створення ОСББ може бути більшим, але для цього в багатоквартирних будинках мають бути лідери.