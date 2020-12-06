Генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро подав до Конституційного Суду клопотання. Воно стосувалось делегалізації польської Комуністичної партії.

Він хоче, щоб суд підтвердив невідповідність Конституції цілей діяльності Компартії Польщі. Про це повідомили на сайті Polsat.

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Програма партії суперечить Конституції

За словами Зьобри, листах, які надійшли у прокуратуру, вказують, що Комуністична партія Польщі суперечить Конституції країни, адже вона посилається у своїй програмі:

і на дії тоталітарних методів;

і практики роботи комунізму.

Що заборонено законом

Згідно з 13 статтею Конституції, заборонено існування політичних партій та інших організацій, які посилаються у своїх програмах на тоталітарні методи та практики дій нацизму, фашизму і комунізму.

Заборонено також існування політичних партій, чия програма або діяльність передбачає або допускає расову і національну ненависть, застосування насильства з метою отримання влади або впливу на політику держави,

– зазначено у клопотанні.

Зьобро відзначив, що члени Компартії Польщі ставлять під сумнів демократичний порядок у країні.

Яка мета

За даними прокуратури, члени партії прямо закликають провести революцію за зразком Жовтневої в Росії, після якої владу захопили більшовики.

Мета полягає не тільки в захопленні влади, але і в націоналізації та колективізації, яка здійснюватиметься під примусом. За словами генпрокурора, діяльність Компартії в Польщі потрібно зупинити.

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