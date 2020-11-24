Перша сесії Львівської міськради відбулася на 1,5 тижні раніше запланованого терміну. Тож, не дивно, що на ній були присутні лише 34 депутати з 64, які обрали президію. Цим рішенням Львівська міськрада фактично відсторонила від виконання обов'язків чинного мера Андрія Садового.

Всі подробиці конфлікту між Андрієм Садовим та Львівською міськрадою – розповідає 24 канал.

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З чого все почалося

22 листопада у Львові відбувся другий тур місцевих виборів. Згідно з попередніми результатами голосування, впевнену перемогу здобув чинний голова Львова Андрій Садовий. Новообрані депутати й міський голова мали скласти присягу протягом 14 днів з моменту затвердження результатів виборів.

Перша сесія мала відбутися 3 грудня. Саме на ній депутати й міський голова склали б присягу. Якби не одне "але". У ніч після другого туру новообрані депутати від "ЄС" звернулися до виборчої комісії, аби перенести перше засідання на 24 листопада. ТВК підтримала це рішення.

Що про це каже Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий назвав проведення першого засідання Львівської міської ради "спробою витерти ноги об волю львів'ян" та "узурпацією влади".

та "узурпацією влади". Він наголосив, що ТВК ухвалила рішення про перенесення сесії Львівської міськради "вночі, без зайвих очей , без журналістів", і це рішення "ніяк не стосується вчорашніх виборів".

, без журналістів", і це рішення "ніяк не стосується вчорашніх виборів". Садовий пояснив, що Львівська міська рада "в такому напівлегітимності стані" може діяти кілька тижнів. Як сказав Садовий, за цей час міська рада може ухвалювати будь-які інші рішення – бюджет, майнові питання тощо. Але за ці рішення згодом відповідальність доведеться нести новому міському голові.

Андрій Садовий заявив, що означає рішення ТВК:

З приведенням до присяги нової ради повноваження попереднього міського голови анулюються.

Рада у такому напівлегітимному стані може діяти кілька тижнів, обирати керівні органи та ухвалювати будь-які інші рішення.

Згодом за ці рішення відповідальність доведеться нести новому міському голові.

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Що про це кажуть в "Європейській Солідарності"

Голова фракції "Європейська Солідарність" у Львівській міськраді Петро Адамик відповів на своїй фейсбук-сторінці на заяву Садового щодо незаконності перенесення сесії мерії. Голова фракції "ЄС" наголосив на тому, що місцева ТВК ухвалила рішення про проведення сесії Львівської міськради 24 листопада, згідно з українським законодавством.

За його словами, депутати вимагають провести першу сесію відповідно до закону. Він також додав, що "Європейська Солідарність" відкрита до співпраці зі всіма українськими політсилами задля добробуту міста і попросив Садового "не збурювати громаду".

Як минуло перше засідання міськради

Майже половина депутатів відмовилися приймати присягу

У засіданні Львівської міськради 24 листопада взяли участь депутати лише 3 партій із 5, які до неї пройшли: "Європейської Солідарності", "Свободи" та "Варти". Тобто лише 34 депутати із 64. Натомість депутати від "Самопомочі" та "Голосу" не прийшли на засідання, в цих партіях вважають рішення про скликання сесії недемократичним.

Також на перше засідання сесії не прийшов ніхто з представників духовенства. Зазвичай на присязі депутатів та міського голови завжди присутні священники.

Зверніть увагу! Перша сесія Львівської міськради відбулась в нещодавно відремонтованому приміщенні. У залі поки немає крісел та електронної системи голосування, тому депутати працювали стоячи.

Обрання нової президії

Оскільки результатів виборів міського голови Львова ще офіційно не оголосили, головував на сесії керівник міської ТВК Ігор Сліпецький. Депутати від фракцій "Свобода", "Європейська Солідарність" та "Варта" склали присягу та обрали тимчасову президію.

До тимчасової президії увійшли 5 депутатів від кожної з фракцій, які пройшли до Львівської міськради:

Роман Федишин – "Самопоміч";

Юрій Проць – "Голос";

Петро Адамик – "Європейська Солідарність";

Юрій Мартинюк – "Варта";

Любомир Мельничук – "Свобода".

Як минуло скандальне засідання Львівської міськради: дивіться відео

Зауважимо, що "Самопоміч" вже опублікувала заяву Федишина про його обрання до президії Львівської міськради.

Не брав участі у цьому засіданні, і тим більше не давав згоди на обрання в цю "президію". Вважаю нелегітимними всі рішення, які були сьогодні ухвалені,

– сказано у заяві політика.

Андрій Садовий заявив, що оскаржуватиме це рішення ТВК. Тим часом його заступник Андрій Москаленко вже подав заяву в поліцію "про скоєння кримінального правопорушення членами міської ТВК".