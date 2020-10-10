Азербайджан і Вірменія, між якими триває конфлікт довкола Нагірного Карабаху, пішли на мирні переговори. У Москві ворожі держави були представлені на рівні міністрів закордонних справ, а посередником був російський міністр Лавров.

Про підсумки перших мирних переговорів Азербайджану й Вірменії з моменту нового загострення розповіли в ТАСС із посиланням на заяву якраз очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, пише 24 канал. Варто знати Війна у Нагірному Карабасі: що відбувається зараз Про що домовилися Вірменія й Азербайджан За підсумками перемовин Баку та Єреван уклали спільний документ, в якому домовилися про таке: З 12 години 10 жовтня 2020 року – припинення вогню задля гуманітарних цілей (обміну полоненими та щоб забрати тіла загиблих за посередництва Червоного Хреста).

задля гуманітарних цілей (обміну полоненими та щоб забрати тіла загиблих за посередництва Червоного Хреста). Азербайджан і Вірменія повернуться до переговорів у мінському форматі для мирного врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі. Формат переговорів не зміниться. Коротко про останнє загострення в Нагірному Карабасі: Бойові дії між Азербайджаном і Вірменією поновилися 27 вересня 2020 року. Обидві держави в агресії, вже традиційно, звинуватили одна одну.

Обидві сторони розраховували на підтримку союзників – Азербайджан на Туреччину, а Вірменія на Росію. Туреччина заявила, що готова брати безпосередню участь у бойових діях, а от Росія тихо відмовчалася.

Щоправда, згодом зафіксували факти перекидання у Вірменію російської військової техніки. Натомість сама Вірменія звинувачувала Туреччину, що її авіація бере участь у війні. Туреччина всі звинувачення відкидає.

Станом на 7 жовтня в невизнаній "Нагірно-Карабаській республіці" говорили про 320 загиблих військових. Натомість президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що кількість втрат й імена загиблих опублікують лише після завершення війни.