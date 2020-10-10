Азербайджан і Вірменія провели переговори в Москві: про що домовились
Азербайджан і Вірменія, між якими триває конфлікт довкола Нагірного Карабаху, пішли на мирні переговори. У Москві ворожі держави були представлені на рівні міністрів закордонних справ, а посередником був російський міністр Лавров.
Про підсумки перших мирних переговорів Азербайджану й Вірменії з моменту нового загострення розповіли в ТАСС із посиланням на заяву якраз очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, пише 24 канал.
Варто знати Війна у Нагірному Карабасі: що відбувається зараз
Про що домовилися Вірменія й Азербайджан
За підсумками перемовин Баку та Єреван уклали спільний документ, в якому домовилися про таке:
- З 12 години 10 жовтня 2020 року – припинення вогню задля гуманітарних цілей (обміну полоненими та щоб забрати тіла загиблих за посередництва Червоного Хреста).
- Азербайджан і Вірменія повернуться до переговорів у мінському форматі для мирного врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі. Формат переговорів не зміниться.
Коротко про останнє загострення в Нагірному Карабасі:
- Бойові дії між Азербайджаном і Вірменією поновилися 27 вересня 2020 року. Обидві держави в агресії, вже традиційно, звинуватили одна одну.
- Обидві сторони розраховували на підтримку союзників – Азербайджан на Туреччину, а Вірменія на Росію. Туреччина заявила, що готова брати безпосередню участь у бойових діях, а от Росія тихо відмовчалася.
- Щоправда, згодом зафіксували факти перекидання у Вірменію російської військової техніки. Натомість сама Вірменія звинувачувала Туреччину, що її авіація бере участь у війні. Туреччина всі звинувачення відкидає.
- Станом на 7 жовтня в невизнаній "Нагірно-Карабаській республіці" говорили про 320 загиблих військових. Натомість президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що кількість втрат й імена загиблих опублікують лише після завершення війни.