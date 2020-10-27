У Слов'янську між пасажирами маршрутки стався конфлікт між пасажирами, який розпочався через неправильно одягнену маску в пасажира, а згодом переріс в образу єдиної з пасажирок, що розмовляла українською. Дійшло до того, що українську мову називали "телячою", а саму пасажирку всіляко ображали.

Спершу пасажирка просто зробила зауваження старшому чоловіку через неправильно одягнену маску. Той накинувся на жінку й почав її ображати через мову, повідомляє телеграм-канал "Донетчанин".

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Хамовитого чоловіка підтримали решта пасажирів, які почали кричати, що вони "погано живемо через вас – громадських діячів". Також жінці закинули, щоб вона "їхала на свій запад".

У відповідь та розповіла, що вона народилася, виросла й усе своє життя провела в Слов'янську. Тоді одна з пасажирок заявила, що коли та зі Слов'янська, то й нехай говорить "па-славянски".

Ми бачимо. У нас адекватні люди всі, адекватні, а не такі, як ви, україночка. Зі своєю мовою вже "заколібали" – якою мовою говорити не знають,

– заявила одна з пасажирок.

Тоді до україномовної жінки підійшов чоловік, який з самого початку йспровокував конфлікт, для чогось почав вимагати її документи, виганяти пасажирку з автобуса й простягати до неї свої руки.

У Слов'янську на пасажирку маршрутки накинулися через українську: дивіться відео