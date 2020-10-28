За рішенням Конституційного суду України щодо скасування статті про декларування неправдивої інформації присутній конфлікт інтересів. Попри це зараз існує можливість перезавантажити систему.

Однак чинна й попередня влада не хочуть й не хотіли цього робити, бо це не вигідно. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Віктор Чумак, колишній заступник генерального прокурора.

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Про конфлікт інтересів

Щодо самого рішення – остаточного варіанту наразі невідомо. Однак, за словами Чумака, тут присутній конфлікт інтересів. І не одного, а мінімум 4-х суддів КСУ.

Навіть сам голова суду (Олександр Тупицький – 24 канал) перебуває у досить непростій ситуації – він мав жорстке листування з НАЗК, тому він також є у потенційному конфлікті інтересів,

– зазначив Чумак.

Який вихід із ситуації

Як наголосив ексзаступник генпрокурора, Конституція нам надає можливості зараз перезавантажити суддівську систему. Проте це робити ніхто ніколи не хотів.

За його словами, кожен президент, коли приходить до влади, переконує, що змінюватиме судову систему і робитиме реформи. Але потім виходить, що їм краще і простіше мати власних ручних суддів.

"Навіщо зараз Зеленському перезавантажувати Конституційний суд, якщо він "проковтнув" незаконне рішення щодо розпуску Верховної Ради у 2019 році. Минулого скликання була така ж історія, коли КСУ не виносив рішень", – пояснив Чумак.

Реакція світу

Реакція наших міжнародних партнерів обов'язково буде, але вочевидь після оприлюднення тексту рішення, вважає фахівець. Отримання фінансової допомоги залишається під величезним знаком питання. Якщо буде негативне рішення, то фінансування з боку МВФ стає під сумнів.

Рішення КСУ: коротко

Під час закритого засідання 27 жовтня 2020 року Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації.

Суд у своєму рішенні встановив, що нібито кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є "неконституційною". Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє" – їх пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє" – їх пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Журналіст Сергій Лещенко також стверджує, що суд скасував положення щодо незаконного збагачення, електронного декларування й повноважень НАЗК.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що " не стільки боротьба з антикорупційною структурою, скільки спроба ОПЗЖ та конкретно Коломойського відірвати Україну від допомоги Заходу".

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