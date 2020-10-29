Національне агентство з питань запобігання корупції готувалося вручити протоколи про конфлікт інтересів трьом суддям Конституційного суду.

Протоколи про конфлікт інтересів суддям КСУ: що відомо

Мовиться про Ірину Завгородню, Володимира Мойсика та Ігоря Сліденка. Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

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За даними журналістів, усі ці судді раніше виносили гучні рішення.

На 30 жовтня викликали суддів Завгородню, Мойсика та Сліденка для вручення протоколів про конфлікт інтересів,

– повідомило джерело ресурсу в НАЗК.

Співрозмовник додав, що зазначеним суддям за дії в умовах конфлікту інтересів раніше міг загрожувати штраф до 6 800 гривень або внесення в Реєстр корупціонерів.

Що про Завгородню, Мойсика та Сліденка повідомляли раніше

У НАЗК заявляли, що виявляли ознаки декларування недостовірної інформації у Ірини Завгородньої. А це є порушенням статті 366–1, щодо якої судді голосували за визнання неконституційною.

Агентство робить висновок, що це свідчить про наявність у неї конфлікту інтересів під час участі в ухваленні рішення.

У декларації Завгородньої за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 тисяч гривень, у декларації за 2019 рік – 754 тисячі гривень.

Також у НАЗК розповіли, що ще раніше, під час перевірки щорічних декларацій Володимира Мойсика, вони встановили ознаки злочину щодо використання завідомо підробленого документу.

Крім цього, НАЗК склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані Ігоря Сліденка. Водночас це стосується і Мойсика.

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Скандальне рішення Конституційного суду: головне

На своєму закритому засіданні у вівторок, 27 жовтня, Конституційний суд України скасував відповідальність за незаконне збагачення.

Таким рішенням суд фактично скасував антикорупційну реформу й повністю позбавив повноважень цілий антикорупційний орган – Національне агентство з питань запобігання корупції.

Скаргу щодо цього подали люди з оточення олігархів Віктора Медведчука й Ігоря Коломойського – депутати ОПЗЖ і "За майбутнє".

У владі вже засудили рішення суду. В Офісі Президента України заявили, що коли антикорупційну реформу буде безповоротно скасовано, президент внесе в парламент новий законопроєкт.

Натомість у самому суді заявили, що схвалили таке рішення "для самозахисту". За словами судді Ігоря Сліденка, це зробили для того, щоб захистити суддів від тиску з боку влади.

Як таке рішення Конституційного суду вплине на українців – читайте в матеріалі.