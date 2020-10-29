Конфлікт інтересів у КСУ: НАЗК мало намір вручити відповідні протоколи 3 суддям – ЗМІ
Національне агентство з питань запобігання корупції готувалося вручити протоколи про конфлікт інтересів трьом суддям Конституційного суду.
Протоколи про конфлікт інтересів суддям КСУ: що відомо
Мовиться про Ірину Завгородню, Володимира Мойсика та Ігоря Сліденка. Про це повідомляє видання "РБК-Україна".
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За даними журналістів, усі ці судді раніше виносили гучні рішення.
На 30 жовтня викликали суддів Завгородню, Мойсика та Сліденка для вручення протоколів про конфлікт інтересів,
– повідомило джерело ресурсу в НАЗК.
Співрозмовник додав, що зазначеним суддям за дії в умовах конфлікту інтересів раніше міг загрожувати штраф до 6 800 гривень або внесення в Реєстр корупціонерів.
Що про Завгородню, Мойсика та Сліденка повідомляли раніше
- У НАЗК заявляли, що виявляли ознаки декларування недостовірної інформації у Ірини Завгородньої. А це є порушенням статті 366–1, щодо якої судді голосували за визнання неконституційною.
- Агентство робить висновок, що це свідчить про наявність у неї конфлікту інтересів під час участі в ухваленні рішення.
- У декларації Завгородньої за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 тисяч гривень, у декларації за 2019 рік – 754 тисячі гривень.
- Також у НАЗК розповіли, що ще раніше, під час перевірки щорічних декларацій Володимира Мойсика, вони встановили ознаки злочину щодо використання завідомо підробленого документу.
- Крім цього, НАЗК склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані Ігоря Сліденка. Водночас це стосується і Мойсика.
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Скандальне рішення Конституційного суду: головне
- На своєму закритому засіданні у вівторок, 27 жовтня, Конституційний суд України скасував відповідальність за незаконне збагачення.
- Таким рішенням суд фактично скасував антикорупційну реформу й повністю позбавив повноважень цілий антикорупційний орган – Національне агентство з питань запобігання корупції.
- Скаргу щодо цього подали люди з оточення олігархів Віктора Медведчука й Ігоря Коломойського – депутати ОПЗЖ і "За майбутнє".
- У владі вже засудили рішення суду. В Офісі Президента України заявили, що коли антикорупційну реформу буде безповоротно скасовано, президент внесе в парламент новий законопроєкт.
- Натомість у самому суді заявили, що схвалили таке рішення "для самозахисту". За словами судді Ігоря Сліденка, це зробили для того, щоб захистити суддів від тиску з боку влади.