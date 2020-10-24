У ніч на 24 жовтня у Нагірному Карабаху тривали бої з різною інтенсивністю. Азербайджанські військові сили вивели з ладу склади зброї, боєприпасів і пального вірменської сторони. Азербайджан заявив про наступ.

У Міноборони Азербайджану повідомили, що бойові дії тривають на всій протяжності фронту.

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"На деяких напрямках противник безладно залишив свої позиції і відступив. Були взяті під контроль основні комунікації, зруйновано кілька опорних пунктів противника і звільнені важливі висоти", – сказали у Міноборони.

Також зазначили, що 24 жовтня на Губадлінському напрямку фронту азербайджанські підрозділи збили бойовий літак військово-повітряних сил Вірменії.

У відомстві додали, що артилерійські підрозділи армії Азербайджану продовжують завдавати ударів по противнику.

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