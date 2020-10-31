Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 31 жовтня відправив лист президенту Росії Володимиру Путіну. Пашинян попросив допомогу, адже їх країни підписували двосторонні угоди.

Пашинян зазначиа, що просить Путіна "забезпечити безпеку" Вірменії. Таку інформацію повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Вірменії.

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Прем'єр-міністр Вірменії у листі пояснив ситуацію, що склалася внаслідок конфлікту між в Нагірному Карабасі. Зокрема, знову звинуватив Туреччину у втручанні в конфлікт.

До слова, президент Туреччини Реджеп Ердоган також вже пропонував президенту Росії Володимиру Путіну спільно розв'язати конфлікт в Нагірному Карабасі. Чому там спалахнув конфлікт – читайте тут.

Як зазначили у пресслужбі, "вже мали місце факти посягань на територію Вірменії". Пашинян попросив негайно провести консультації. Під час перемовин прем'єр хоче обговорити розмір допомоги, яку Росія може надати Вірменії для її безпеки.

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