У Вірменії попросили допомогу Путіна: хочуть разом "забезпечити безпеку"
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 31 жовтня відправив лист президенту Росії Володимиру Путіну. Пашинян попросив допомогу, адже їх країни підписували двосторонні угоди.
Пашинян зазначиа, що просить Путіна "забезпечити безпеку" Вірменії. Таку інформацію повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Вірменії.
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Прем'єр-міністр Вірменії у листі пояснив ситуацію, що склалася внаслідок конфлікту між в Нагірному Карабасі. Зокрема, знову звинуватив Туреччину у втручанні в конфлікт.
Як зазначили у пресслужбі, "вже мали місце факти посягань на територію Вірменії". Пашинян попросив негайно провести консультації. Під час перемовин прем'єр хоче обговорити розмір допомоги, яку Росія може надати Вірменії для її безпеки.
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