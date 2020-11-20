Керівники державного концерну Укроборонпром заявляють про саботаж реформи оборонно-промислового комплексу і звинувачують новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей і політиків у зволіканнях і тиску

Хто винен у зриві реформи ОПК і чи дійсно вже з наступного року українське військо може недоотримати озброєння та нову військову техніку – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Усні доручення, постійні наполягання на зміні управління, втручання у господарську діяльність і блокування реформи впродовж 3-х місяці – усе це закидають новоствореному Міністерству з питань стратегічних галузей керівники Укроборонпрому.

Мовляв, замість формування держполітики, поки це "міністерство на папері" намагається впливати на призначення директорів підприємств-учасників концерну. А от обов'язками нехтує. "Укроборонпромівців" скаржаться, що:

не розпочато підготовку Стратегії оборонно-промислового комплексу;

не затверджено політику власності концерну;

за наполяганням міністерства зупинено розгляд законопроєктів, необхідних для початку реформування державного сектору оборонно-промислового комплексу.

"Процес повністю зупинений. Тому що міністерство каже, що у нас є бажання, але зауважень конкретних досі немає до цього законопроєкту", – пояснив директор з питань активів концерну Укроборонпром Мустафа Найєм.

Крім того, у 2020 році ухвалили новий закон про державні оборонні закупівлі – які з них відкриті, закриті і яка процедура контрактування. З 1 січня 2021 року закон набуває чинності. Але для його коректного впровадження на рівні уряду треба ухвалити ще пакет документів, відповідає за які Мінстратег. Але там не поспішають.

"Це буде величезною проблемою і для департаментів Міноборони, і для наших підприємств, тому що ми не зможемо контрактуватися. Якщо це не буде зроблено до 1 березня, контрактування взагалі може зупинитися", – сказав директор з питань активів концерну Укроборонпром Мустафа Найєм.

Що кажуть в Мінстратезі

У Мінстратезі звинувачення відкидають і запевняють – робота над законодавством і реформою триває. Мовляв, це питання не одного тижня і розробки мають бути виважені.

"Працював і продовжую працювати з колегами, експертами, які готують пропозиції і змін до законодавства, які планують конкретні кроки щодо проведення трансформації. Мені було б цікаво, які привідні ремені стоять за тим, що розпочалась така брудна кампанія проти нашого міністерства", – розповів перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко.

Який вихід зі ситуації

У профільному комітеті парламенту теж шукають і вихід з ситуації – кажуть, треба якнайшвидше розв'язати назрілі питання.

Я б їм порадив займатися забезпеченням нашої армії, ЗСУ – тим, для чого вони створені,

– сказав народний депутат, фракція "Голос" Роман Костенко.

Розв'язання законодавчих питань обіцяють пришвидшити. Адже проблем з оборонкою набагато більше, аніж суперечка між Оборонпромом і Мінстратегом. І, на думку експертів, важливо не втратити навіть вже напрацьоване.

"Створити майданчик, де буде вестись професійна дискусія з експертами, дотичними до ЗСУ і оборонки, і вирішуватимуться суперечки", – сказав директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

Експерти припускають, що таким майданчиком для діалогу міг би стати, до прикладу, РНБО. Адже зривати або згортати реформу галузі вкрай небезпечно – Україна вже майже 7 років протистоїть військовій агресії.