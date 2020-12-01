Сумніваюсь, що це реальний сеператизм, – політолог про конфлікт між Угорщиною та Україною
На Закарпатті назріває черговий скандал навколо так званої угорської автономії. Однак порівнювати інцидент зі ситуацією з Донбасом і Кримом не варто.
Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Дмитро Тужанський. За його словами, є сумніви говорити про якийсь реальний сепаратизм на Закарпатті, як це було в Криму чи Донбасі.
До теми СБУ виявила на Закарпатті популяризаторів "Великої Угорщини": шкодив Україні благодійний фонд
"Однак я б не легковажив російським впливом та імпортованим сепаратизмом, коли певні групи – за допомогою грошей, відео, фейків – намагаються розхитати ситуацію. Мені видається, що відео, яке оприлюднили нещодавно, це якраз приклад цього", – зазначив він.
Росія давно грає на спекуляціях і серйозно грає,
– заявив Тужанський.
Також додав: "Нам не треба загострень з Угорщиною, бо ми прагнемо в ЄС і НАТО, і від рішення тієї ж Угорщини буде залежати, чи ми туди підемо. Це не означає, що треба йти на поступки Угорщини, але треба будувати діалог".
Конфлікт між Україною та Угорщиною: що відомо
- Під час місцевих виборів угорська влада закликала українців на Закарпатті підтримати "Партію угорців України".
- Вже 26 жовтня Україна заборонила в'їзд 2 високопоставленим особам з Угорщини через агітацію.
- 30 листопада в СБУ розповіли про обшуки, які відомство провело у приміщенні одного з благодійних фондів. Мовляв, деякі його діячі відкрито підтримують угорську владу та пропагують створення так званої закарпатської автономії.
Поділитися новиною