На Закарпатті назріває черговий скандал навколо так званої угорської автономії. Однак порівнювати інцидент зі ситуацією з Донбасом і Кримом не варто.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Дмитро Тужанський. За його словами, є сумніви говорити про якийсь реальний сепаратизм на Закарпатті, як це було в Криму чи Донбасі.

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"Однак я б не легковажив російським впливом та імпортованим сепаратизмом, коли певні групи – за допомогою грошей, відео, фейків – намагаються розхитати ситуацію. Мені видається, що відео, яке оприлюднили нещодавно, це якраз приклад цього", – зазначив він.

Довідка. Користувачі соцмереж поширили відео, на якому депутати однієї з закарпатських ОТГ, відкриваючи засідання, співали угорський гімн.

Росія давно грає на спекуляціях і серйозно грає,

– заявив Тужанський.

Також додав: "Нам не треба загострень з Угорщиною, бо ми прагнемо в ЄС і НАТО, і від рішення тієї ж Угорщини буде залежати, чи ми туди підемо. Це не означає, що треба йти на поступки Угорщини, але треба будувати діалог".

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