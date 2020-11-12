Москва планує розмістити гелікоптери на лінії розмежування у Нагірному Карабасі. Вже за кілька годин після підписання угоди про припинення бойових дій в бунтівному регіоні Росія спорядила туди своїх солдатів.

Вочевидь в Росії благо народів розцінюють по-своєму, зокрема прагнуть захистити власні інтереси в регіоні. Детальніше про це розповіли в сюжеті журналісти 24 каналу.

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Угода, яку Нікол Пашинян і Ільхам Алієв за посередництва Володимира Путіна підписали за закритими дверима 9 листопада пізно ввечері, передбачає введення російських військ до Нагірного Карабаху щонайменше на 5 років.

Гуляння в Азербайджані

Вони розташовуватимуться на лінії зіткнення сторін конфлікту. Відтак під контролем Азербайджану залишиться низка районів, відвойованих у вірмен цього місяця. В Баку підписання угоди назвали перемогою і привітали народними гуляннями.

Я дуже радий, що підписав цей історичний документ. Я радий, що ми повертаємося додому – в наш рідний Карабах, в Шуші – корону нашого Карабаху. Ми будемо жити на цих землях завжди,

– сказав президент Азербайджану Ільхам Алієв.



Святкування в Азербайджані / Фото Associated Press

Угода як капітуляція

В Єревані ж підписання угоди розцінили як капітуляцію. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян виправдовується: змушений був піти на цей крок, адже вірменська армія могла втратити більше.

"Складалася така ситуація, що Степанакерт залишався без оборони. Якби протистояння продовжувалося, то існувала велика ймовірність того, що Степанакерт, Мартуні та Аскеран захопили б, і тоді наша друга, третя, четверта, п'ята, шоста лінії оборони опинилися б у блокаді, так само як і тисячі наших солдатів", – зазначив Пашинян.

Пояснення не задовольнили вірмен

Та пояснення прем'єра не задовольнили вірмен. Після того, як стало відомо про підписання угоди між Вірменією і Азербайджаном, тисячі громадян вийшли на протести з вимогою відставки Ніколи Пашиняна. В Єревані протестувальники змогли вдертися в приміщення парламенту та уряду. Там радикально налаштовані мітингувальники позбиткувалися з кабінету прем'єра.

Ми не згодні з цією угодою. Ми не віддамо наші землі, ми будемо боротися. Ми не хочемо такої влади в нашому місті, в нашій Батьківщині,

– наголосив солдат Збройних сил Вірменії Гарік Товмасян.



Протести у Вірменії / Фото Flickr

Москва отримала зиск

Та поки в Єревані вимагають повернення територій, у Москві радіють можливості дислокувати додаткові сили на Кавказі. Найближчі 5 років майже 2 тисячі російських миротворців контролюватимуть дотримання перемир'я в Нагірному Карабасі та зокрема відповідатимуть за один із головних стратегічних пунктів регіону – Лачинській коридор.

Там пролягає чи не єдина велика автострада, яка з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, і дає вихід для Азербайджану до Нахічевані. Відтак російська влада отримує важливий інструмент впливу як на Єреван, так і Баку. Та конфлікт у Нагірному Карабасі не лише дав переваги росіянам.



Конфлікт у Карабасі дав росіянам перевагу / Фото Tv8

Кореспондент бюро DW у Москві Юрій Решето зазначив, що Росія вважалася захисником Вірменії, але в реальності Москва довгий час відмовлялася бодай якось втручатися у цей конфлікт. І така стриманість вочевидь підірвала престиж Росії в очах потенційних партнерів і союзників

Переможець – не один

Росіяни мали б надати допомогу вірменам у цьому конфлікті за договором про дружбу та співробітництво між Москвою і Єреваном. Крім того, Вірменія є членом створеної Росією Організації колективного договору безпеки. І та мала б виступити на захист учасника організації.

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Та численні факти доводять: обіцянкам Кремля не варто довіряти. Тепер у цьому особисто переконалися вірмени. Втім в цьому конфлікті є ще одна несподівана сторона, яка отримала зиск від нього.

Це також великий успіх для Туреччини. Вона підтримала Азербайджан, який вийшов переможцем з цього конфлікту. І це відкриває двері для збільшення турецького впливу на Кавказі,

– наголосив кореспондент BBC Стів Розенберг.

Хто головні жертви

Анкара домовилася із Москвою про створення спільного центру з координації та контролю в Нагірному Карабасі. Турки також готові направити в регіон своїх миротворців. Але це вочевидь не на руку Москві, адже росіяни прагнуть зберегти одноосібний контроль на Кавказі.

Поки перемовини щодо цього тривають. А от прості вірмени, які жили у нині відвойованих азербайджанськими військами поселеннях Нагірного Карабаху, вишукувалися у довжелезні автомобільні черги в Лачинському коридорі. Вони змушені залишити свої домівки та виїхати з регіону, побоюючись переслідувань.

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