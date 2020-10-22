У Нагірному Карабасі продовжується збройний конфлікт. Всі домовленості про припинення вогню порушуються через кілька годин після оголошення тиші. Все більше від цього страждають цивільні. З обох сторін після останньої спроби припинити вогонь – 13 загиблих та пів сотні поранених.

А сподівань на мирне врегулювання становиться все менше. Детальніше про збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Вірменія заявила про присутність на боці Азербайджану найманців з Сирії та Лівії та втручання Туреччини, що суттєво перешкоджає мирному діалогу. У цьому впевнений прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Він вважає, що Росія має легітимне право провести миротворчу місію на території невизнаної республіки. За його словами, наразі спостерігається активність терористичних угрупувань, що не є випадковістю.

У відповідь президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, велика кількість озброєння потрапляє контрабандою на територію Вірменії під виглядом гуманітарної допомоги. Та зазначив, ні Росія, ні Франція не змогли довести присутність іноземних найманців у азербайджанських військах.

Ми доносили до російської сторони стурбованість тим, що в період активної фази протистояння здійснюється перекидання великої кількості озброєнь з російських міст на територію Вірменії,

– наголосив він.



Нікол Пашинян, Ільхам Алієв / Колаж 24 каналу

Пропозиції щодо визнання незалежності Нагірного Карабаху

У світі почали з'являтися пропозиції щодо визнання незалежності Нагірного Карабаху. З такою заявою виступила французька сенаторка, а у США навіть винесли це питання на розгляд Конгресу.

Водночас Єреван заявив, що визнає республіку, якщо Баку продовжить саботувати мирний процес. Натомість Азербайджан погрожує розірвати всі дипломатичні відносини з країнами, які визнають незалежність Нагірного Карабаху.

На думку експерта з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Іллі Куси, європейські країни до цього не готові. Для них це все-таки доволі різкий крок, хоча він юридично обґрунтовується правом народу на самовизначення.

З іншого боку, політично це доволі небезпечний в їхньому розумінні крок. Тому не думаю, що вони підтримають його,

– зауважив він.

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Чергові перемовини про мирне врегулювання конфлікту

Найближчим часом має відбутися черговий раунд мирних переговорів. Бажання провести висловили обидві сторони.

Зокрема, у Вашингтоні зустрінуться голови МЗС Вірменії та Азербайджану за участі держсекретаря США Майка Помпео. Баку та Єреван сподіваються все ж зрушити перемир'я з мертвої точки.