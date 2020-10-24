Приблизно 90 тисяч осіб стали вимушеними переселенцями через конфлікт у Нагірному Карабасі. Люди втратили будинки та іншу власність.

Кожного дня кількість постраждалих збільшується. Про це розповів міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян, повідомляє "Арменпресс".

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"Пошкоджена інфраструктура. Люди живуть під вогнем. Це відбувається кожен день, регулярно, це те, що відбувається в Нагірному Карабасі, це те, що відбувається з народом Нагірного Карабаху", – зауважив міністр.

Він також наголосив, що гине багато мирних жителів. Окрім цього, лікарні і школи обстрілюють кожного дня.

Довідка. Міністр наголосив, що населені пункти Нагірного Карабаху постійно обстрілюють з 27 вересня 2020 року. Детальніше про це – у матеріалах 24 каналу.

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