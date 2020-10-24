Конфлікт у Нагірному Карабасі: у Вірменії назвали кількість біженців – шокуюча цифра
Приблизно 90 тисяч осіб стали вимушеними переселенцями через конфлікт у Нагірному Карабасі. Люди втратили будинки та іншу власність.
Кожного дня кількість постраждалих збільшується. Про це розповів міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян, повідомляє "Арменпресс".
Цікаво Азербайджан готовий припинити стріляти, але є умова
"Пошкоджена інфраструктура. Люди живуть під вогнем. Це відбувається кожен день, регулярно, це те, що відбувається в Нагірному Карабасі, це те, що відбувається з народом Нагірного Карабаху", – зауважив міністр.
Він також наголосив, що гине багато мирних жителів. Окрім цього, лікарні і школи обстрілюють кожного дня.
Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: дивіться відео