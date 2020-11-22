Керівники державного концерну Укроборонпром заявили про саботаж реформи оборонно-промислового комплексу. Також вони звинуватили новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей і політиків у зволіканнях і тиску. У кожного вдома повинні лежати таблетки від головного болю, нежитю чи розладу травлення. Проте в аптечці повинні бути й інші засоби.

Найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень до вашої уваги пропонує 24 канал.

Чому зривається реформа "оборонки"

Усні доручення, постійні наполягання на зміні управління, втручання у господарську діяльність і блокування реформи впродовж 3-х місяці – усе це закидають новоствореному Міністерству з питань стратегічних галузей керівники Укроборонпрому.

Журналісти у матеріалі розповіли, хто винен у зриві реформи ОПК і чи дійсно вже з наступного року українське військо може недоотримати озброєння та нову військову техніку.

Конфлікт між Оборонпромом і Мінстратегом: дивіться відео

Що має бути в домашній аптечці

Лікарі ствердили, що в аптечці повинно бути те що насамперед захищає від ран та інфекцій – йод пластирі, вата, бинт, перекис водню. Втім кожен має зібрати аптечку залежно від того, скільки членів у вашій сім'ї та якого вони віку.

Як зберігати ліки в аптечці: дивіться відео

Як розміновують територію Донбасу

Демінери почали очищати землю Донбасу від "російських подарунків". Наразі вони працюють там, де ще у 2014 році була війна – трохи далі від лінії фронту. Завдяки міжнародній підтримці у них є сучасне обладнання.

Демінери розміновують територію Донбасу від "російських подарунків": дивіться відео

Куди дівають опале з дерев листя

Восени спалювати опале листя з дерев не можна. Адже це провокує різні хвороби, а також по всій Україні за це встановили штрафи. Спеціалісти Київзеленбуду зізналися, що вже 5 років його перетворюють на компост і використовують як добриво.

Що робити з опалим листям восени: дивіться відео

Чи не втратить Кернес посаду через хворобу

Вже понад 2 місяці Геннадія Кернеса з діагнозом COVID-19 лікують у Німеччині. Вибори минули за його відсутності. Журналісти розповіли, чи не завадить хвороба депутату сісти у мерське крісло втретє.

Чи не завадить COVID-19 Кернесу сісти у мерське крісло втретє: дивіться відео