Конфлікт у Середземномор'ї: після можливих санкцій ЄС Туреччина зажадала переговорів
Днями Європейський союз заявив про готовність ввести санкції проти Туреччини через конфлікт в Середземномор'ї. Турецький президент Реджеп Ердоган наголосив, що готовий сісти за стіл переговорів, аби врегулювати розбіжності з ЄС.
Водночас Ердоган не готовий припинити свою політику у Середземномор'ї, яка призвела до конфлікту. Про це повідомляє агентство Анадолу.
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Позиція Туреччини
Ердоган заявив, що Анкара завжди демонструвала конструктивність та бажання врегулювати розбіжності з ЄС за столом переговорів. Євросоюз повинен позбутися впливу з боку Греції та грецької громади Кіпру.
Спроби віддалити Туреччину, ізолювати й покарати ні до чого не приведуть. Анкара захищає праве діло і національні інтереси. Незалежно від позиції ЄС, Туреччина продовжить вносити внесок у справу миру і стабільності в регіоні,
– сказав Ердоган.
Він назвав "помилковим підходом" пов'язувати майбутнє зв'язків Туреччини та ЄС з "амбіціями пари держав".
Деталі конфлікту у Середземному морі
- Наприкінці жовтня Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірній з Грецією та Кіпром шельфі.
- В Афінах розкритикували Анкару за такі дії й пообіцяли подати скаргу.
- Г реція і Кіпр вимагають ввести більш жорсткі санкції проти Туреччини від ЄС. Своєю чергою лідери Євросоюзу виступили за подальший конструктивний діалог з Туреччино
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