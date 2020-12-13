Днями Європейський союз заявив про готовність ввести санкції проти Туреччини через конфлікт в Середземномор'ї. Турецький президент Реджеп Ердоган наголосив, що готовий сісти за стіл переговорів, аби врегулювати розбіжності з ЄС.

Водночас Ердоган не готовий припинити свою політику у Середземномор'ї, яка призвела до конфлікту. Про це повідомляє агентство Анадолу.

Більше про це ЄС введе санкції проти Туреччини через конфлікт в Середземномор'ї

Позиція Туреччини

Ердоган заявив, що Анкара завжди демонструвала конструктивність та бажання врегулювати розбіжності з ЄС за столом переговорів. Євросоюз повинен позбутися впливу з боку Греції та грецької громади Кіпру.

Спроби віддалити Туреччину, ізолювати й покарати ні до чого не приведуть. Анкара захищає праве діло і національні інтереси. Незалежно від позиції ЄС, Туреччина продовжить вносити внесок у справу миру і стабільності в регіоні,

– сказав Ердоган.

Він назвав "помилковим підходом" пов'язувати майбутнє зв'язків Туреччини та ЄС з "амбіціями пари держав".

Зверніть увагу! Очікується, що Європейський союз накладе санкції на більшу кількість турецьких компаній та осіб, відповідальних за буріння в спірних водах Середземного моря.

Деталі конфлікту у Середземному морі