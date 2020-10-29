Пасажирам маршрутки у Слов’янську, які цькували дівчину за українську мову, загрожує до п’яти років ув’язнення. У МВС запевняють, що у правовий спосіб їм доведуть, що Слов’янськ – це Україна.

Винуватці дізнаються, що Кримінальний кодекс передбачає покарання за розпалювання ворожнечі та образу почуттів громадян за мовними ознаками. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

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Санкція за знущання з людей, які розмовляють українською – до п’яти років ув’язнення. У правовий спосіб їм буде доведено, що Слов’янськ – це Україна,

– зазначив Варченко.

Та додав, що "брутальна істота чоловічої статі, яка розпускала руки" знатиме про існування статті 296 Кримінального кодексу.

Крім того, людям, які ігнорують протиепідемічні заходи, нагадають про існування штрафів.

Конфлікт у маршрутці у Слов'янську: коротко

Суперечка виникла через зауваження однієї з пасажирок щодо неправильно одягненої маски.

У конфлікт між нею і невідомим чоловіком втрутилася ще одна жінка. Їй не сподобалося, що дівчина розмовляє українською мовою. "Приїхали до нашого Сходу, життя від вас немає!.. Давай говори по-слов'янськи. "Громадська діячка“ тут стоїть! Задовбали такі "діячки"! У нас у Слов’янську нормальні люди всі, адекватні. А не як ти тут стоїш!" – заявила вона.

Їй мовою. "Приїхали до нашого Сходу, життя від вас немає!.. Давай говори по-слов'янськи. "Громадська діячка“ тут стоїть! Задовбали такі "діячки"! У нас у Слов’янську нормальні люди всі, адекватні. А не як ти тут стоїш!" – заявила вона. Своєю чергою чоловік з неправильно одягненою маскою пригрозив дівчині фізичним насильством та вимагав, аби вона вийшла з маршрутки.

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