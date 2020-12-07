Кулеба про конфлікт з Угорщиною: Україна не збирається політично воювати
В останні роки Угорщина дуже амбітно себе поводить не лише у відносинах з Україною, але і з низкою інших країн. Однак вона має поважати національне законодавство і національні інтереси нашої держави.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба намагається розв'язати конфлікт між державами. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".
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За його словами, Україні необхідно мати добрі стосунки з Угорщиною, адже:
- по-перше, це важлива країна-сусід у Центральній Європі, і ми теж частина цього простору, з сусідами треба мати добрі стосунки.
- по-друге, це держава-член НАТО, і ми хотіли б нормально взаємодіяти з Угорщиною в питанні євроатлантичної інтеграції.
- по-третє, це держава-член Євросоюзу, позиція якої нам теж важлива.
"Але розв'язувати ці питання, наявні проблеми і будувати амбітне майбутнє можна за 2-х умов: коли обидві сторони поважають законодавство і національні інтереси одна одної", – наголосив Кулеба.
Ніхто не налаштований політично воювати з Угорщиною,
– заявив він.
Чому конфлікт відбувся саме з угорцями
Кулеба пояснив, що і Угорщина, і Україна дуже травмовані своєю історією, тому відбувається зіткнення інтересів.
"Країни дуже болісно ставляться до будь-яких питань, коли історія проривається в сучасне, або ще й намагається диктувати майбутнє", – зазначив він.
Міністр також додав, що за жодним об'єктивним показником немає передумов для того, щоб політичний статус кво в Закарпатській області якось змінився.
Конфлікт на Закарпатті: що відомо
- Конфлікт між державами триває не перший рік. Однак він під час місцевих виборів в Україні.
- На Закарпатті угорська влада закликала українців голосувати за "Партію угорців України".
- Через агітацію Україна заборонила в'їзд 2 високопосадовцям з Угорщини.
- Пізніше в мережі поширили відео, на якому начебто депутати Сюртівської ОТГ на Закарпатті заспівали гімн Угорщини.
- Після цього в МЗС Угорщини викликали посла України Любов Непоп, а в МЗС України – угорського посла Іштвана Ійдярто.
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