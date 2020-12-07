В останні роки Угорщина дуже амбітно себе поводить не лише у відносинах з Україною, але і з низкою інших країн. Однак вона має поважати національне законодавство і національні інтереси нашої держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба намагається розв'язати конфлікт між державами. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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За його словами, Україні необхідно мати добрі стосунки з Угорщиною, адже:

по-перше, це важлива країна-сусід у Центральній Європі, і ми теж частина цього простору, з сусідами треба мати добрі стосунки.

по-друге, це держава-член НАТО, і ми хотіли б нормально взаємодіяти з Угорщиною в питанні євроатлантичної інтеграції.

по-третє, це держава-член Євросоюзу, позиція якої нам теж важлива.

"Але розв'язувати ці питання, наявні проблеми і будувати амбітне майбутнє можна за 2-х умов: коли обидві сторони поважають законодавство і національні інтереси одна одної", – наголосив Кулеба.

Ніхто не налаштований політично воювати з Угорщиною,

– заявив він.

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Кулеба пояснив, що і Угорщина, і Україна дуже травмовані своєю історією, тому відбувається зіткнення інтересів.

"Країни дуже болісно ставляться до будь-яких питань, коли історія проривається в сучасне, або ще й намагається диктувати майбутнє", – зазначив він.

Міністр також додав, що за жодним об'єктивним показником немає передумов для того, щоб політичний статус кво в Закарпатській області якось змінився.

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