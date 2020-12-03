Конфлікти між Україною та Угорщиною виникають вже не перший рік. Зараз ситуація знову загострилася після того, як депутати однієї з закарпатських ОТГ, відкриваючи засідання, співали угорський гімн.

Сайт 24 каналу розповідає, чому країни конфліктують вже довгий час та як вирішити проблемну ситуацію.

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Як вирішити конфлікт

Україна і Угорщина конфліктувати почали давно. Експерти кажуть, ще з тих часів, як до влади в прийшов Віктор Орбан (він обійняв посаду прем’єр-міністра ще у 2010 році).

Андрій Мартинов, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, каже, що доки цей уряд із жорсткою угорською націоналістичною риторикою залишатиметься при владі, не можна виключати періодичного загострення конфронтації.

Нинішня фаза конфлікту визрівала з часу виборів до місцевих органів влади, які відбулися 25 жовтня. Іштван Греже – уповноважений угорського уряду по Закарпаттю доклав чимало зусиль, аби перемогла "Партія угорців України" у районах компактного проживання угорців на Закарпатті. Потрібно вивести ситуацію із суто двостороннього конфлікту. Угорщина як член ЄС і НАТО має певні проблеми із угорськими меншинами в Словаччині, Сербії, Румунії, – каже Мартинов.

Він додає, що, можливо, українській дипломатії варто підключити до діалогу з Будапештом США, ЄС, НАТО, а також Бухарест і Братиславу. Також можна погодитися на моніторингову місію ОБСЄ. яка має підтвердити, що ідентичності угорців Закарпаття нічого не загрожує.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, зазначив, що конфлікт не був спровокований третьою стороною – просто Угорщина прагне встановити контроль над Закарпаттям та активно втручається у внутрішні справи України, вимагає створення автономного угорського району, роздає угорські паспорти громадянам України тощо.

Угорщина намагається чинити тиск на Україну через європейські та північно-атлантичні структури. Зокрема, вона вже не перший рік блокує переговори України щодо вступу в НАТО. Проте, сама Угорщина має скандальну репутацію в Європі. Так, окремі норми її національного законодавства не відповідають вимогам ЄС. Нещодавно Угорщина наклала вето на бюджет ЄС та програму порятунку економіки Євросоюзу від наслідків епідемії, що викликало невдоволення інших членів ЄС, – каже Хмелевський.

Він додає, що конфлікт України з Угорщиною є довгостроковим і навряд чи буде розв'язаний в найближчій перспективі. Причиною конфлікту є позиція Угорщини, яка за нинішнього угорського режиму не зміниться. Україні слід відстоювати свої національні інтереси та присікати втручання Угорщини у наші внутрішні справи. Хоча конфлікт з Угорщиною має певні негативні наслідки щодо інтеграції України в ЄС та НАТО, проте наші партнери самі зіштовхуються із деструктивною позицією Угорщини. В довгостроковій перспективі позиція Угорщини не зашкодить європейській та євроатлантичній інтеграції України.

Дмитро Тужанський, політолог, в ефірі 24 каналу сказав, що на Закарпатті назріває черговий скандал навколо так званої угорської автономії. Однак порівнювати інцидент із ситуацією на Донбасі чи в Криму не варто.

Однак я б не легковажив російським впливом та імпортованим сепаратизмом, коли певні групи – за допомогою грошей, відео, фейків – намагаються розхитати ситуацію. Мені видається, що відео, яке оприлюднили нещодавно, це якраз приклад цього, – зазначив він.

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Хронологія конфлікту

Нагадаємо, що чергове загострення конфлікту між країнами сталося під час місцевих виборів-2020. Тоді угорська влада закликала українців на Закарпатті підтримати "Партію угорців України". 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію.

А у День гідності та свободи, 21 листопада, депутати Сюртівської територіальної громади на Закарпатті після присяги виконали гімн Угорщини. У посольстві Угорщини в Україні сказали, що це був не гімн, а "національна молитва угорців".

Схожа ситуація була і в 2019 році. Тоді міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто брав участь у публічних заходах у Закарпатській області на запрошення кандидата в народні депутати Василя Брензовича та проводив відкриту агітацію.

А у жовтні 2018 року МЗС України оголосило персоною нон ґрата угорського консула в закарпатському місті Берегове. Сталося це тому, що у мережі з’явився відеозапис видачі угорських паспортів у консульстві Угорщини в Береговому.

Ще раніше, у 2017 році, в Україні ухвалили закон про освіту, відповідно до якого в школах нацменшин навчання рідною мовою залишили лише в 1-4 класах. Уряд Угорщини вважав, що цей закон порушує права національних меншин (зокрема, етнічних угорців Закарпаття) і вимагали його скасувати. Після цього Будапешт почав активно блокувати проведення засідань комісії Україна-НАТО на рівні міністрів та лідерів держав, і продовжує робити це й дотепер.

Також у 2017 році віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн виступив за автономію угорських громад, які мешкають за кордоном, зокрема, на Закарпатті. Що стосується паспортного конфлікту з Угорщиною, то він також тягнеться вже кілька років. Ще у 2014 році Орбан говорив про подвійне громадянство та автономії для угорців Закарпаття.

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Вже у 2015 році з’явилася інформація про те, що 94 тисячі угорців Закарпаття отримали угорське громадянство за спрощеною процедурою. Втім, тоді українська сторона відреагувала на це досить стримано.

Але у 2016 році в Україні набув чинності закон про державну службу, яким заборонялося держчиновникам мати подвійне громадянство. Через цей закон звільнили начальника управління освіти, молоді та спорту Берегівської РДА, який мав угорський паспорт.