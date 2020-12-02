Конфлікт України та Угорщини: у НАТО сподіваються, що країни розберуться самостійно
У НАТО сподіваються, що Україна та Угорщина самостійно вирішать конфлікт. Перед тим Альянс провів засідання міністрів закордонних справ.
аЯка позиція НАТО
У засіданні брав участь і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на відеоконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.
До речі Угорські євродепутати назвали обшуки на Закарпатті "громадянською війною"
Я не буду вдаватися в деталі закритої дискусії на засіданні міністрів, але я можу сказати, що добре відомо, що є двостороння суперечка між Угорщиною та Україною і я сподіваюся, що дві країни будуть здатні її вирішити,
– зауважив Столтенберг.
За словами Столтенберга, НАТО продовжуватиме зміцнювати партнерство з Україною. Генсек наголосив, що Альянс і надалі на зустрічах міністрів обговорюватиме питання, що є предметом загальної стурбованості.
Конфлікт Угорщини та України: у чому річ
- Служба безпеки України провела обшуки у фонді нацменшин Угорщини на Закарпатті.
- За версією слідства, фонд вів підривну діяльність на користь Будапешта.
- В Угорщині досить різко відреагували на подію. Глава МЗС Угорщини попросив ОБСЄ направити місію на Закарпаття.
- Згодом угорські євродепутати назвали обшуки "громадянською війною".
- До слова, раніше Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям. Все тому, що ті займались агітацією на закарпатських місцевих виборах.
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