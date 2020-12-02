У НАТО сподіваються, що Україна та Угорщина самостійно вирішать конфлікт. Перед тим Альянс провів засідання міністрів закордонних справ.

аЯка позиція НАТО

У засіданні брав участь і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на відеоконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Я не буду вдаватися в деталі закритої дискусії на засіданні міністрів, але я можу сказати, що добре відомо, що є двостороння суперечка між Угорщиною та Україною і я сподіваюся, що дві країни будуть здатні її вирішити,

– зауважив Столтенберг.

За словами Столтенберга, НАТО продовжуватиме зміцнювати партнерство з Україною. Генсек наголосив, що Альянс і надалі на зустрічах міністрів обговорюватиме питання, що є предметом загальної стурбованості.

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