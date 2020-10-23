У Кропивницькому ветерани АТО вигадали цікавий спосіб, як провчити водіїв маршруток за відмову в пільговому проїзді. Вони вирішили поїздити в маршрутці від початкової зупинки до кінцевої, перешкоджаючи заповненню новими пасажирами.

Військовослужбовці влаштували цю акцію через те, що деякі водії погано ставляться до пільгових категорій пасажирів, особливо ветеранів АТО. Про це повідомляє "Суспільне".

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Конфлікт ветеранів з водіями маршруток: взаємні звинувачення

Співорганізатор акції Дмитро Потоцький розповів, що ветерани зустрічалися в обласній раді з перевізниками і знайшли з ними спільну мову, однак на маршрут № 55 у мікрорайоні Новомиколаївка продовжують надходити десятки скарг.

Вони кажуть, що під час карантину не повинні нас возити. Але у нас час є. Ми свої права, як ветерани, не порушуємо,

– зазначив Потоцький.

Водій автобуса зі свого боку заявив, що проти безкоштовного перевезення пільговиків.

"Нехай дають гроші. Є ж субсидії, все інше. Деякі заходять і кажуть: "Вам платять, вам дають!". Мені ніхто нічого не платить і керівництву нашому ніхто не платить. Ось нехай їм платять. А вони нехай собі їздять, і не буде ніякого конфлікту, буде тиша і спокій", – каже зі свого боку обурений водій.

Що кажуть у місцевій владі

Начальник управління транспортом місцевої міськради Віктор Житник наголосив, що пасажирам, які мають посвідчення про пільговий проїзд, не мають права відмовляти.

За порушення прав пільговиків передбачено штраф у розмірі 850 гривень.

Дивіться відео "Суспільного" про конфлікт ветеранів та водіїв маршруток: