У столиці Вірменії Єревані побили спікера парламенту Арарата Мірзояна. Як стало відомо,, протестувальники витягнули спікера з машини та почали бити.

Вікна машини вибили, Мірзояна витягнули з автівки під агресивні крики. Кадри зафіксували на відео та опублікували на телеграм-каналах Mash і "Легитимный".

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На відео видно, як Мірзояна заховали в автівку, однак протестувальники були агресивно налаштовані. Вони розхитували машину, у такий спосіб хотіли залякати спікера. Їм намагались завадити охоронці.

Через деякий час протестувальникам таки вдалось відкрити двері машини та витягнути Мірзояна.

Сутички у Вірменії: коротко

У Вірменії протестувальники взяли штурмом будівлю уряду. Люди почали знищувати там усе, їм вдалося увірватись всередину.

Частина людей навіть змогли зайти до урядової резиденції прем'єра Пашиняна. Глава уряду впевнений, що за діями мітингувальників стоять провокатори.

Перед будівлею уряду залишилась частина людей. Вони продовжили безлади на центральних вулицях столиці.

Важливо! Варто відзначити, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ввечері 10 листопада підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії. У ній йшлося про припинення війни в Нагірному Карабасі. Пашинян назвав це рішення "дуже важким".