Спікера парламенту Вірменії Мірзояна витягнули з машини і побили: відео
У столиці Вірменії Єревані побили спікера парламенту Арарата Мірзояна. Як стало відомо,, протестувальники витягнули спікера з машини та почали бити.
Вікна машини вибили, Мірзояна витягнули з автівки під агресивні крики. Кадри зафіксували на відео та опублікували на телеграм-каналах Mash і "Легитимный".
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На відео видно, як Мірзояна заховали в автівку, однак протестувальники були агресивно налаштовані. Вони розхитували машину, у такий спосіб хотіли залякати спікера. Їм намагались завадити охоронці.
Через деякий час протестувальникам таки вдалось відкрити двері машини та витягнути Мірзояна.
Сутички у Вірменії: коротко
- У Вірменії протестувальники взяли штурмом будівлю уряду. Люди почали знищувати там усе, їм вдалося увірватись всередину.
- Частина людей навіть змогли зайти до урядової резиденції прем'єра Пашиняна. Глава уряду впевнений, що за діями мітингувальників стоять провокатори.
- Перед будівлею уряду залишилась частина людей. Вони продовжили безлади на центральних вулицях столиці.
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