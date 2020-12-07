Росія є одним з гравців, – політолог сказав, чи можливий на Закарпатті сценарій Криму
Одним з гравців конфлікту на Закарпатті однозначно є Росія. Саме кремлівські ЗМІ говорять про ситуацію у цьому регіоні найбільше. Однак чи зможе конфлікт стати сценарієм Криму і Донбасу – читайте далі.
СБУ саме провела обшуки в одному з благодійних фондів Закарпаття. Цікавим є те, що ця справа була порушена ще 2,5 роки тому. Як зазначив політолог Дмитро Тужанський в ефірі 24 каналу, ймовірно, це може бути не збіг обставин.
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"За дивним збігом, чи, можливо, не збігом, чомусь обшуки вирішили провести саме зараз. Це сталось напередодні сесії обласної ради, паралельно з'являються відео з погрозами угорській нацменшині", – сказав політолог
Він наголосив, що в цій ситуації грають на деструктив і розхитування ситуації кілька гравців. Один з них – Росія.
Якщо ви подивитеся російські ЗМІ, блогерів – вони активно висвітлюють цю подію. Як не парадоксально, але якраз і російські медіа прогнозують Закарпаттю повторення Донбасу,
– запевнив Тужанський.
Він пояснив, що Росія хоче ще доводити, що громадянська війна в Україні нібито відбувається не тільки на сході, а й на заході. Однак всі розуміють, що на сході – агресія Росії.
"Цей російський слід очевидний. Це ключова стратегія Кремля – провокувати зони нестабільності і послаблювати через це Україну та інших своїх суперників", – наголосив Тужанський.
Чи можливий сценарій Криму та Донбасу
За словами політолога, дії Угорщини багатьом нагадують дії Росії, однак не варто робити висновки.
"За моїми спостереженнями і експертними оцінками, це зовсім не те. На Закарпатті сценарій Криму і Донбасу точно неможливий, принаймні у найближчій перспективі", – зауважив Тужанський.
Конфлікт на Закарпатті: коротко
- Конфлікт на Закарпатті загострився під час місцевих виборів в Україні.
- Річ у тім, що Угорщина закликала українців голосувати за "Партію угорців України". Через це Україна заборонила в'їзд 2 високопосадовцям з Угорщини.
- Ще більшого резонансу набрала інформація, що нібито депутати Сюртівської ОТГ на Закарпатті заспівали гімн Угорщини на засіданні. Відповідне відео поширили в мережі.
- МЗС Угорщини після цього викликали посла України Любов Непоп, а в МЗС України – угорського посла Іштвана Ійдярто.
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