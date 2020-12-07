У Конго раптово помер український миротворець: деталі трагедії
У Конго 6 листопада помер український миротворець Сергій Савченко. Він був старшим солдатом 18 окремого вертолітного загону.
Причиною смерті Савченка стала раптова зупинка серця. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив помічник командира загону по зв'язках зі ЗМІ Юрій Кульпа.
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Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з передчасною втратою побратима,
– мовиться у повідомленні.
Українці вражені трагедією. У коментарях під постом вони пишуть слова співчуття та зауважують, що "ротація сповнена сумними звістками".
Варто зауважити, що це 2 смерть українського військового у Конго за останній час.
Сергій Савченко / Фото з фейсбук-сторінки Юрія Кульпи
Деталі трагедії
- 22 листопада з життя пішов український військовий.
- Він перебував у Конго у складі місії ООН.
- Зараженого лікували у госпіталі ООН у місті Гома.
- Спершу військовий переживав коронавірус у доволі легкій формі.
- Однак згодом стан його здоров'я різко погіршився, і чоловік помер.
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