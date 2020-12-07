У Конго 6 листопада помер український миротворець Сергій Савченко. Він був старшим солдатом 18 окремого вертолітного загону.

Причиною смерті Савченка стала раптова зупинка серця. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив помічник командира загону по зв'язках зі ЗМІ Юрій Кульпа.

Зауважте Від коронавірусу помер український актор і режисер Олег Модзелевський

Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з передчасною втратою побратима,

– мовиться у повідомленні.

Українці вражені трагедією. У коментарях під постом вони пишуть слова співчуття та зауважують, що "ротація сповнена сумними звістками".

Варто зауважити, що це 2 смерть українського військового у Конго за останній час.



Сергій Савченко / Фото з фейсбук-сторінки Юрія Кульпи

Деталі трагедії