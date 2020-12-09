Палата представників Конгресу США більшістю голосів підтримала законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік. Там, серед іншого, йдеться про фінансову допомогу Україні та розширені санкції проти "Північного потоку-2".

Документ підтримали 335 конгресменів, проти висловилися 78. Про це інформує Independent.

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Проєкт закону про оборонний бюджет США вже був прийнятий в окремих версіях Палатою представників та Сенатом, а також зведений до єдиного документа, який мають повторно затвердити обидві палати американського Конгресу.

Допомога Україні

В рамках оборонного бюджету Україні погоджено надання 250 мільйонів доларів військової допомоги. Вона надається в рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки та піде на підтримку і допомогу Збройним силам.

Санкції проти "Північного потоку-2"

Також американський законопроєкт містить положення про посилення санкцій проти російських проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Зокрема, документ передбачає санкції за сприяння продажу, оренду або надання трубоукладальних судів для будівництва газопроводів, надання страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу.

Також проєкт оборонного бюджету США на 2021 фінансовий передбачає введення нових санкцій проти Туреччини за придбання нею російських ЗРК С-400.

Зокрема, президенту пропонується протягом 30 днів після підписання закону про оборонні витрати ввести "5 або більше санкцій" стосовно тих турецьких чиновників, які брали участь у процесі придбання С-400.

Що ще відомо про документ

Проєкт оборонного бюджету, загальним обсягом у понад 740 мільярдів доларів, передбачає виділення на базові потреби Пентагону 635,5 мільярдів доларів.

Своєю чергою, на реалізацію програм в області національної безпеки по лінії міністерства енергетики виділяється 26,6 мільярда доларів, а на проведення операцій за кордоном піде 69 мільярдів.