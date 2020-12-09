Конгрес США схвалив оборонний бюджет: він передбачає допомогу Україні
Палата представників Конгресу США більшістю голосів підтримала законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік. Там, серед іншого, йдеться про фінансову допомогу Україні та розширені санкції проти "Північного потоку-2".
Документ підтримали 335 конгресменів, проти висловилися 78. Про це інформує Independent.
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Проєкт закону про оборонний бюджет США вже був прийнятий в окремих версіях Палатою представників та Сенатом, а також зведений до єдиного документа, який мають повторно затвердити обидві палати американського Конгресу.
Допомога Україні
В рамках оборонного бюджету Україні погоджено надання 250 мільйонів доларів військової допомоги. Вона надається в рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки та піде на підтримку і допомогу Збройним силам.
Санкції проти "Північного потоку-2"
Також американський законопроєкт містить положення про посилення санкцій проти російських проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
Зокрема, документ передбачає санкції за сприяння продажу, оренду або надання трубоукладальних судів для будівництва газопроводів, надання страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу.
Також проєкт оборонного бюджету США на 2021 фінансовий передбачає введення нових санкцій проти Туреччини за придбання нею російських ЗРК С-400.
Зокрема, президенту пропонується протягом 30 днів після підписання закону про оборонні витрати ввести "5 або більше санкцій" стосовно тих турецьких чиновників, які брали участь у процесі придбання С-400.
Що ще відомо про документ
Проєкт оборонного бюджету, загальним обсягом у понад 740 мільярдів доларів, передбачає виділення на базові потреби Пентагону 635,5 мільярдів доларів.
Своєю чергою, на реалізацію програм в області національної безпеки по лінії міністерства енергетики виділяється 26,6 мільярда доларів, а на проведення операцій за кордоном піде 69 мільярдів.
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