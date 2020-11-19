Через Україну в Конгресі США проголосували проти повернення Росії в G7
Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт щодо недопущення Росії до зустрічей "Великої сімки" (G7). Причина – агресія з боку Кремля щодо інших країн, зокрема України. Мовиться про Крим і Донбас.
Деталі законопроєкту
Документ забороняє використання вашингтонською адміністрацією федеральних коштів з метою "підтримки або сприяння участі Росії у засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ". Про це повідомляє "Голос Америки".
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Відповідно до законопроекту, відновлення G8 є можливим тільки після того, як держсекретар і директор національної розвідки США зможуть запевнити законодавців у тому, що Росія:
- "припинила будь-яке втручання у вибори в США або інших країнах G7, державах НАТО і ЄС",
- повністю виконує свої зобов'язання в межах мінських домовленостей,
- "припинила незаконну окупацію Криму, Південної Осетії та Абхазії",
- "вивела свої війська та озброєння з Придністров'я".
Далі документ має розглянути Сенат, де більшість зараз належить республіканцям. Якщо верхня палата американського парламенту ухвалить цей проєкт закону, він надійде на підпис президенту.
До речі Японія проти повернення Росії до формату G7
Коротко про G7
- До "Великої сімки" входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія.
- Організація існує з 1976 року.
- На форумах G7 здебільшого обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.
- Російську Федерацію допустили до зустрічей G7 на умовах слухача у 1991 році. А з 1997 і до 2014 група працювала як G8, тобто "Велика вісімка".
- Вже у 2018 році РФ виключили з клубу через окупацію Криму та війну на Донбасі.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір запросити Росію на саміт G7 як спостерігача.
- У Кремлі кажуть, що не розглядають повернення до "Великої сімки", оскільки повністю задоволені ефективністю формату "Великої двадцятки".
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