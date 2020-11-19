Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт щодо недопущення Росії до зустрічей "Великої сімки" (G7). Причина – агресія з боку Кремля щодо інших країн, зокрема України. Мовиться про Крим і Донбас.

Деталі законопроєкту

Документ забороняє використання вашингтонською адміністрацією федеральних коштів з метою "підтримки або сприяння участі Росії у засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ". Про це повідомляє "Голос Америки".

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Відповідно до законопроекту, відновлення G8 є можливим тільки після того, як держсекретар і директор національної розвідки США зможуть запевнити законодавців у тому, що Росія:

"припинила будь-яке втручання у вибори в США або інших країнах G7, державах НАТО і ЄС",

повністю виконує свої зобов'язання в межах мінських домовленостей,

"припинила незаконну окупацію Криму, Південної Осетії та Абхазії",

"вивела свої війська та озброєння з Придністров'я".

Далі документ має розглянути Сенат, де більшість зараз належить республіканцям. Якщо верхня палата американського парламенту ухвалить цей проєкт закону, він надійде на підпис президенту.

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