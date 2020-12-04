У Чорнобильській зоні виявили трупи коней Пржевальського, які потрапили в пастки браконьєрів і загинули там. Тварини випадково вскакували в пастки-петлі, які там спеціально встановлені.

Повідомлення про загибель коней рідкісної породи анонімно отримали працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

До слова У зоні Чорнобильської АЕС затримали 3 людей з металошукачем та пістолетом

Як з'ясувалось, у петлі з металевого тросу потрапило спочатку лоша віком до одного року, а потім доросла особина. Тварини намагались звільнитись з пасток, але загинули. Трупи об'їли вовки та круки,

– повідомили в Чорнобильському заповіднику.

Його працівники мають інформацію, що на території заповідника є не одна така пастка. Тож їх потрібно розшукати й знищити, аби від цього не постраждали решта тварин.

Працівники заповідника зібрали фото- й відеоматеріали, які вже передали правоохоронним органам. Ті займаються пошуками зловмисників-браконьєрів, дії яких призводять до смертей тварин.



У пастках браконьєрів гинуть коні Пржевальського в Чорнобильській зоні / Фото ЧРЕБЗ



У пастках браконьєрів гинуть коні Пржевальського в Чорнобильській зоні / Фото ЧРЕБЗ

Втім, зумисне встановлені пастки – не єдина загроза для тварин у Чорнобильській зоні. Також виступають пастками залишені людьми "артефакти" – каналізаційні колодязі, залишки натягнутих дротів, особливо колючих, проржавілі металеві труби тощо.



Ще одна проблема для коней Пржевальсокого – каналізаційні люки / Фото ЧРЕБЗ