Верховна Рада 6 листопада так і не призначила 2 суддів у Конституційний Суд, що планували зробити. Натомість оголосили повторний конкурс, на який ті ж кандидати зможуть подаватися ще раз. Відомо й про нових потенційних суддів.

Відомо, що на одну з посад претендує представник "Слуги народу". Таку інформацію в ефірі 24 каналу озвучив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

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За словами Юрчишина, на обидві вакансії є кандидати від "Слуги народу", а тому конкурс, найімовірніше, проведуть швидко.

"На перше вакантне місце буде подаватися пані Ольга Совгиря, яка зараз є представницею Верховної Ради в Конституційному Суді. На друге є пан Віктор Кичун", – розповів нардеп.

Він додав, що цього разу затягувати процедуру не будуть. "Слугам народу", а особливо Офісу Президента дуже необхідний Конституційний Суд. "Другого суддю оберуть, скоріш за все, у наступний пленарний вівторок – всередині листопада. Там є представник "Слуги народу", скоріш за все цього слугу буде обрано і тим самим поновлено діяльність Конституційного Суду", – зауважив Юрчишин.

Як ствердив нардеп, у КСУ є 4 судді, які не голосували за руйнування е-декларування, а тому відмовились брати участь в роботі. У такий спосіб вони заблокували роботу суду. "Слуги народу" тепер повертають КСУ в роботу, призначаючи туди своїх людей.

"Вони забувають про те, що самі закликали суддів йти у відставку – дивна позиція. Це роблять для того, щоб КСУ міг проголосувати за готові закони про місцеві вибори на Донбасі, вільну економічну зону – потрібні рішення для Офісу Президента. Сподіваюсь, що вони цього не робитимуть", – підсумував Юрчишин.

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