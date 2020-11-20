В Оргкомітеті конкурсу з відбору ескізів на великий державний герб обіцяють "сюрпризи". Мовляв, рекомендації щодо герба "знімуть суперечки".

Так, рекомендації Оргкомітету стануть "великим сюрпризом". Про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, повідомляє Укрінформ.

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За словами Дробовича, в Оргкомітеті вибрали кращий ескіз із тих, що були.

Але які ще будуть рекомендації – пропоную стежити за новинами. Оргкомітет дасть Кабінету міністрів свої рекомендації, і вони будуть цікаві,

– наголосив директор.

Крім цього, рекомендації "знімуть багато суперечок". Дробович зауважив, що після конкурсу було "багато спекуляцій щодо членів журі".

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