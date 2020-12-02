У Раді є 3 позиції щодо рішення КСУ: які саме – заява Разумкова
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що депутати мають 3 позиції щодо рішення Конституційного суду. Зокрема, розглядають варіант відновлення статті про ненадання інформації чи недостовірної інформації у декларуванні.
Деталі заяви Разумкова щодо КСУ
Спікер парламенту наголосив, якщо до кінця 2020 року необхідно повернути статтю про неправдиву інформацію у деклараціях. Інакше це поставить під серйозну загрозу те, як будуть декларуватися люди у наступному 2021 році. Про це Разумков сказав у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Я вважаю, що це неприпустимо, і ми повинні зробити все, зокрема йдучи на компроміси, іноді на компроміси з собою, щоб це ефективно працювало. І щоб надалі рішення Ради не викликало дискусії щодо конституційності у майбутньому,
– зауважив голова Ради.
Якими є позиції депутатських фракцій і груп щодо цього питання
- Відновлення статті про ненадання інформації чи надання неправдивої інформації у деклараціях.
- Створення умов і повернення норм, які б дозволяли НАЗК ефективно функціонувати.
- Створення умов, які б збалансували рішення тих чи інших інститутів влади, зокрема КСУ.
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Скандал довкола КСУ: головне
- 27 жовтня на закритому засіданні Конституційний Суд скасував статтю про кримінальну відповідальність чиновників за неправдиве е-декларування.
- Таким рішенням суд фактично дозволив чиновникам брехати про свої доходи та статки.
- Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів КСУ та визнати рішення про декларування "нікчемним" та таким, що не має правових наслідків.
- Однак не всі народні обранці підтримали президента. У провладній партії "Слуга народу" виникли суперечки.
- Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт. У ньому він пропонує відновити права НАЗК, яку скасував Конституційний Суд.
- Через рішення суду низка чиновників вже уникли відповідальності за неправдиве декларування.
- Нещодавно Зеленський закликав Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ. Також він попросив оцінити, чи дотримався КСУ всіх вимог, коли ухвалював своє рішення.
- Венеціанська комісія розгляне таке прохання президента Зеленського на засіданні 11 грудня.
Головне про рішення Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу
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