Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що депутати мають 3 позиції щодо рішення Конституційного суду. Зокрема, розглядають варіант відновлення статті про ненадання інформації чи недостовірної інформації у декларуванні.

Деталі заяви Разумкова щодо КСУ

Спікер парламенту наголосив, якщо до кінця 2020 року необхідно повернути статтю про неправдиву інформацію у деклараціях. Інакше це поставить під серйозну загрозу те, як будуть декларуватися люди у наступному 2021 році. Про це Разумков сказав у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Я вважаю, що це неприпустимо, і ми повинні зробити все, зокрема йдучи на компроміси, іноді на компроміси з собою, щоб це ефективно працювало. І щоб надалі рішення Ради не викликало дискусії щодо конституційності у майбутньому,

– зауважив голова Ради.

Якими є позиції депутатських фракцій і груп щодо цього питання

Відновлення статті про ненадання інформації чи надання неправдивої інформації у деклараціях.

Створення умов і повернення норм, які б дозволяли НАЗК ефективно функціонувати.

Створення умов, які б збалансували рішення тих чи інших інститутів влади, зокрема КСУ.

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Скандал довкола КСУ: головне

27 жовтня на закритому засіданні Конституційний Суд скасував статтю про кримінальну відповідальність чиновників за неправдиве е-декларування.

Таким рішенням суд фактично дозволив чиновникам брехати про свої доходи та статки.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів КСУ та визнати рішення про декларування "нікчемним" та таким, що не має правових наслідків.

Однак не всі народні обранці підтримали президента. У провладній партії "Слуга народу" виникли суперечки.

Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт. У ньому він пропонує відновити права НАЗК, яку скасував Конституційний Суд.

Через рішення суду низка чиновників вже уникли відповідальності за неправдиве декларування.

Нещодавно Зеленський закликав Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ. Також він попросив оцінити, чи дотримався КСУ всіх вимог, коли ухвалював своє рішення.

Венеціанська комісія розгляне таке прохання президента Зеленського на засіданні 11 грудня.



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