Наразі Україна страждає від конституційної кризи, адже рішення, яке нещодавно прийняв Конституційний суд, фактично, скасувало відповідальність за корупцію. Ні президент, ні Верховна Рада, ні громадськість з таким рішенням аж ніяк не погоджуються. Але швидко, ефективно та в рамках закону вплинути на КСУ неможливо.

Сайт 24 каналу розповідає, як Україна може подолати конституційну кризу та які є шляхи вирішення проблем.

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Що робити з КСУ

Ситуація, яка склалася в Україні зараз, вкрай складна. Після рішення КСУ, яке наробило чимало галасу, президент Володимир Зеленський запропонував визнати рішення суду нікчемним та звільнити всіх суддів. Але це лише б поглибило конституційну кризу, та аж ніяк не сприяло б виходу з неї.

Депутати ж у свою чергу почали пропонувати власні вирішення цієї проблеми та вносити різноманітні законопроєкти.

У фундації DEJURE кажуть, що вже пішов п’ятий тиждень з тих пір, як все сталося, але нічого не відбувається, тобто, була створена робоча група і на цьому кінець. На даний момент виділяють три задачі, які треба вирішити.

Перше, що треба зробити – заблокувати КСУ. Зараз через те, що четверо суддів не ходять на засідання, а також через те, що у декого з них коронавірус, засідання не відбуваються. Достатньо лиш одного судді, який би почав приходити на засідання, і вже можна було б розглядати буть-які справи. А рішення приймаються десятьма голосами, – каже Михайло Жернаков, голова правління DEJURE.

Він додає, що є багато пропозицій, але найкраще це зробити – піднявши кількість голосів, необхідних для прийняття рішення, наприклад, до 15, тобто, до тієї кількості суддів, яка є на сьогодні. Це буде означати, що потрібно залучати тих чотирьох суддів, які не голосували за те ганебне рішення. Фактично, це заблокує повністю Конституційний суд.

Це тактична річ, яка відстрочує і дає більше часу, щоб прийняти системне рішення стосовно КСУ далі. Простого, одномоментного, ефективного і конституційного рішення немає. Є більш ризиковані, є менш ризиковані. Але той законопроєкт, який пропонує президент, на нашу думку, це лише поглибить конституційну кризу, а не вирішить її, – пояснює Жернаков.

Він також каже, що просто звільнити суддів зараз неможна. Немає конституційного порядку звільнення. Ні президент, ні Верховна Рада не мають цих повноважень. Лише можна внести зміни до Конституції, але для цього потрібно 300 голосів нардепів.

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Як поновити склад суддів

У фундації DEJURE зазначили, що вкрай необхідно запровадити справжню конкурсну процедуру призначення на посаду. З 2016 року це вже передбачено Конституцією, але не було впроваджено на рівні закону. Зараз цей конкурс проходить таким чином, що кандидатів можуть подавати лише депутатські фракції, тобто кандидат вже політично заангажований від самого початку.

Зараз є три вакансії – двоє від Верховної Ради , один від з’їзду суддів. Потенційно, якщо запровадити правильну процедуру зараз, ми вже будемо мати трьох суддів, обраних за новою системою. Трохи більше, ніж через рік, знову будуть відкриті три нова вакансії. Якщо врахувати цих чотирьох суддів, що не голосували за ганебне рішення, то вже через рік ми будемо мати 10 нормальних суддів. Швидше оновити склад КСУ неможливо. Проблема не в кількості суддів, а в їхній якості. І якщо Верховна Рада не затвердить двох суддів до кінця року – буде тільки краще, – пояснює Жернаков.

Експерт зазначив, що також потрібно відновити антикорупційні структури. Але не можна зробити це так, як пропонує Дмитро Разумков, одним рядком відновити все, що було скасовано. Це не спрацює, статті треба приймати окремо, обирати такі формулювання, щоб на наступний день Конституційний суд це все не відмінив. Іншого рішення, яке не зробить ще більше проблем, ми не бачимо.

Степан Берко, адвокаційний менеджер фундації DEJURE, заявив, що вони пропонують створити єдину конкурсну чи кваліфікаційну комісію, яка буде перевіряти кандидатів на дотримання відповідних вимог.

Ця комісія перевірила би всіх кандидатів, сформувати список, а потім, кожен з суб’єктів призначення міг би обирати з цього списку, кого він хоче призначити. Ми вважаємо, що ця комісія повинна частково складатися з експертів, яких делегують міжнародні партнери, але це повинні бути українські експерти, – зазначив Берко.

Які ще рішення пропонують

У фундації DEJURE проаналізувати законопроєкти, які з цього питання подавали на розгляд Верховної Ради: