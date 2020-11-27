Якщо Конституційни суд скасує земельну реформу – Україна не отримає від Світового банку $900 млн. Чому потрібно негайно вирішувати Конституційну кризу в країні?

Що може зробити КСУ і які будуть наслідки?

Я не розумію, чому всі замовкли з приводу КСУ, який зґвалтував антикорупційну систему держави і зробив це з особистих меркантильних інтересів, які навіть не намагається приховувати. Адже поки цю проблему не вирішено, ситуація зі статками чиновників залишається неконтрольованою і, відповідно, жодного кримінального провадження чи вироку щодо корупціонерів ми не побачимо.

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Вищий антикорупційний суд на виконання незаконного рішення КСУ скасовує вироки за внесення недостовірних даних до декларацій, НАБУ закриває кримінальні провадження за даними фактами. Це десятки кейсів.

І це далеко не все, що може зробити КСУ з помсти чи інших особистих мотивів. Скажімо, якщо раптом він аналогічним чином знищить систему гарантування вкладів фізичних осіб (питання зараз на розгляді), це просто покладе державу на лопатки, адже вартість питання близько 300 млрд грн. Якщо скасує земельну реформу – Україна не отримає від Світового банку $900 млн. Не завеликі ризики від органу, який коштує нам понад 300 млн грн на рік (~400 тис. грн – середньомісячна зарплата судді КС)?

Потрібно терміново відновити електронне декларування разом з кримінальною відповідальністю, скасувати неправосудне рішення Конституційного суду, а також позбутися цього складу КС. Він публічно зробив свій вибір між шкурним інтересом і законом. Залишати цьому суду Конституцію – як залишати морфін ін'єкційному наркоману – теоретично можна, але фінал відомий.

Джерело: Facebook