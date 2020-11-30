Разумков 30 листопада попросив апарат парламенту розібратись, чому не виконали його доручення. Політик дорікнув комітету за те, що не взялись за вирішення конституційної кризи.

Депутати мають достатньо великі зарплати, щоб займатися своїми безпосередніми обов’язками. Про це спікер парламенту Дмитро Разумков заявив на засіданні погоджувальної ради, повідомляє 24 канал.

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Чим обурений Разумков

Поки Разумков був на самоізоляції через коронавірус, він двічі дав доручення комітету з питань правової політики. Спікер просив провести засідання і надати пропозиції робочій групі щодо виходу з конституційної кризи.

Якщо ми за 2 тижні не можемо провести засідання і можемо розглянути тільки 4 питання, виникає логічне запитання в мене: а що ми робимо?

– наголосив Разумков.

Спікер сподівається, що такі дії не пов'язані з гальмуванням процесу чи некомпетентністю.

У Раді розроблять компромісний законопроєкт

Так, альтернативу розроблять на базі президентського законопроєкту та проєкту Разумкова. За словами глави Ради, на базі цих двох законів створять та допрацюють усі аспекти компромісу.

Разумков припустив, що законопроєкт розглянуть вже на цьому пленарному тижні.

"Ми зможемо розглянути це питання в парламенті і швидко вийти на результат. Я дуже сподіваюся, що всі депутатські фракції і групи також в цьому зацікавлені", – наголосив спікер прламенту.

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Рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу