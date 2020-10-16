Колишня кандидатка в президенти Світлана Тихановська закликала всіх білорусів проголосувати проти поправок до Конституції, які ініціює режим. Вона ствердила, що режим щодня намагається розколоти білоруський протест.

За її словами, поправки до Конституції – це одна з маніпуляцій уряду. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.

Також читайте Останній шанс для Лукашенка: чому диктатор зазнає фіаско

Лідерка білоруської опозиції ствердила, що найголовніший закон держави зараз намагаються перетворити в інструмент пропаганди. Це роблять для того, щоб показати видимість переговорів. Але поки досі вулицями стріляють, а люди у в'язниці – це не переговори.

Я впевнена в нашій швидкій перемозі, тому що бачу, з яким піднесенням ви підтримали Народний Ультиматум. Тепер час діяти, і це стосується кожного,

– сказала Тихановська.

Вона додала, що у нелегітимної влади немає законних підстав, щоб проводити реформу Конституції. Ця влада є лише у народу.

"Покажіть, що ви не погодитеся на будь-яку нав'язану вам версію Конституції", – закликала лідерка.

Всенародне голосування проти поправок

Також колишня кандидатка у президенти нагадала, що на платформі "Голос" відбувається всенародне голосування проти поправок до Конституції. Наразі в голосуванні взяло участь понад 300 тисяч осіб. Це – наймасштабніше громадське обговорення Конституції за всю історію Білорусі.