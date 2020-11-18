На сьогодні немає конституційних підстав для розпуску Верховної Ради. Раніше президент Володимир Зеленський допустив розпуск парламенту у випадку "політичної кризи".

Зеленський занепокоєний ситуацією з КСУ

Про розпуск Ради заговорили, бо в парламенті немає одностайності щодо ініціатив президента про Конституційний Суд України. Своє бачення ситуації голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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На сьогодні немає конституційних підстав для розпуску. Ми про це говоримо постійно. Я не думаю, що президент хотів достроково припинити повноваження Верховної Ради,

– зазначив політик.

Частина нардепів підтримують рішення КСУ

На думку Корнієнка, Зеленський заявив про можливість розпуску Ради через занепокоєння ситуацією. Адже КСУ ухвалює рішення, які "не є корисними для країни", у той самий час "депутати поводять себе не дуже зрозуміло".

Щодо резонансних рішень Конституційного Суду, то голова "Слуги народу" зазначив, що частина народних обранців їх підтримує – прямо або завуальовано.

Тобто це радше сигнал – задумаймось про проблему, почнемо дискусію. Ось вона і почалась,

– зауважив Корнієнко.

Нардепи створили робочу групу щодо ситуації з КСУ

Зазначимо, що напередодні віцеспікер Олена Кондратюк, що зараз виконує обов'язки голови парламенту, пояснила, чому депутати не розглядають закони для подолання конституційної кризи. Кондратюк наголосила, що для цього не вистачає "політичної волі".

Наразі депутати створили робочу групу, завдання якої напрацювати 3 базові законопроєкти:

Про повернення електронного декларування,

Про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування,

Про зміни, які стосуються усієї діяльності Конституційного Суду України.