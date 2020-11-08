Конституційний суд України одне за іншим скасовує наші завоювання, щоби знести Україну зі шляху проєвропейського розвитку. Адже норми боротьби з корупцією, які скасовує суд є умовою нашого безвізу, асоціації з Євросоюзом та фінансової допомоги в умовах коронакризи. І в цьому допомагає Медведчук.

КСУ став колективним Януковичем. Він перетворився на бензопилу в руках Медведчука, якою хочуть відрізати Україну від Європи. І кум Путіна робить це не вперше. Докладніше про це – читайте в програмі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Попередні рішення КСУ

Нинішній конвеєр Конституційного суду проти антикорупційних органів – це не вперше в його історії, коли ухвалюють відверто антидемократичні рішення, спрямовані на узурпацію влади та збереження кругової поруки.

Третій термін Кучми

Тодішній президент Леонід Кучма здобув право балотуватися на третій термін при дозволених у Конституції двох. Свою позицію КСУ аргументував тим, що на перший термін в 1994 році Кучма обирався, коли не було Конституції з її обмеженнями двох термінів. А тому – можна балотуватися на третій.



Віктор Медведчук та Леонід Кучма / Фото Аkcenty

Це був грудень 2003 року, залишилося менш як рік до наступних виборів президента, і тодішній гарант Леонід Кучма вагався – він не довіряв Януковичу, як своєму спадкоємцю, але поступово втрачав самостійність при ухваленні рішень, адже був оповитий тодішнім керівником своєї адміністрації Віктором Медведчуком.

Медведчук тоді запропонував рішення про третій термін на посту президента, що повністю відповідало його геополітичним амбіціям повернути України геть від Заходу та в обійми Росії.

Адже такого президента ніхто б не сприйняв у цивілізованому світі, і Кучмі на третьому терміні довелося б обмежитися контактами зі своїми колегами з пострадянського простору.

Прохання КСУ розтлумачити щодо третього терміну Кучми подав багаторічний бізнес-партнер Медведчука Богдан Губський, який через декілька років знайде прихисток під крилом у Юлії Тимошенко.



А написав та виголосив це рішення суддя Василь Німченко, який зараз є депутатом парламенту від партії ОПЗЖ, очолюваної Медведчуком. І цей Німченко, який 17 років тому зґвалтував всю Україну рішенням про третій термін Кучми, зараз у ці дні ще має нахабство обурюватися нинішнім бажанням влади зупинити повзучий реванш, що робиться руками КСУ.



Василь Німченко / Фото "Нового времени"

Щобільше, Німченко навіть шантажує, кажучи про розпад України, якщо не припинять очищати КСУ від агентури Медведчука та Росії. Зрозуміло, що нинішня більшість із таким же успіхом, як вони скасовують антикорупційні реформи, вони б дали зелене світло третьому терміну Кучми.

Особлива ж іронія полягає в тому, що зараз у складі КСУ є суддя Сергій Головатий, який до останнього голосував спільно з більшістю Тупицького, і навіть головував на засіданні, де засекретили весь подальший розгляд питань.



Сергій Головатий / Фото "Бабель"

А тоді, 17 років тому, Головатий як опозиційний депутат від БЮТ обурювався рішенням про третій термін Кучмі. Головатий рішення КС про третій термін Кучми назвав медичним терміном – "формальне мислення", тобто коли людина буквально сприймає навколишній світ.

Тоді переворот в Україні руками контрольованого Медведчуком Конституційного суду не вийшов. Але зараз є ризик того, що Медведчук досягне своєї мети. Тому я разом із тисячами незгодних вийшов днями на протест під КС, коли суд скасував антикорупційну реформу України.

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Іноземцям дуже складно зрозуміти, як Конституційний суд може бути упередженим та діяти в умовах конфлікту інтересів. Але саме цей орган у 2010 році наділив президента Януковича повноваженнями, що дозволило йому узурпувати владу. І в складі цього суду залишилося троє осіб, які були тоді каменярами авторитаризму Януковича.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу

Справа Салова

Один із цих суддів – Олександр Тупицький – очолює зараз Конституційний суд попри те, що його попередня судова практика має скасовані рішення в Європейському суді з прав людини. Ідеться про вирок, який суддя Тупицький ухвалив у 2000 році, коли був суддею в Куйбишевському районному суді Донецька.

7 березня та 6 липня 2000 року – спочатку відправив на додаткове розслідування, а потім дійшов висновку щодо засудження донецького адвоката Сергія Салова.

Салова тримали в СІЗО на досудовому розслідуванні та зрештою засудили вироком Тупицького за те, що в його сумці знайшли 5 фальшивих екземплярів газети "Голос України". У листівці йшлося про те, що нібито тодішній президент Кучма помер, а країною править його двійник. За 5 екземплярів Салов отримав від Тупицького 5 років тюрми умовно.

Пройшовши всі кола пекла, Салов виграв Європейський суд із прав людини. ЄСПЛ було констатовано, що Тупицький не був неупередженим при розгляді справи; його рішення не було обґрунтованим.

А тепер про те, що дехто вже забув. У нас діє закон "Про очищення влади". І є заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, у тому числі для суддів. Зокрема, щодо яких встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили, що такі судді призвели до порушення прав людини, визнаних рішенням Європейського суду з прав людини – вони не мають права обіймати посади.

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Іншими словами – законодавець заборонив судити від імені України таким, як Тупицький. І саме тому такий Конституційний суд на чолі з Тупицьким не має права на існування. А як це буде зроблене – шляхом повного розпуску за законом президента, або усунення найбільш одіозних суддів, або блокування його роботи чи переформатування більшості – це другорядне.

Головне – ніхто не має стояти на шляху записаного в самій Конституції геополітичного вибору України на користь інтеграції в Європейський союз та НАТО.