У Молдові Конституційний суд відклав визнання результатів виборів президента. Рішення досі немає через судові процеси, пов'язані з виборами.

Конституційний суд Молдови мав ухвалити рішення протягом 10 днів після того, як ЦВК передасть протоколи. Про це повідомляє Newsmaker.

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Однак визнати вибори суд не міг, поки не розглянуть всі скарги. Такі норми передбачені законодавством.

Результати виборів ЦВК затвердила ще 20 листопада. Відтак десятиденний термін минув 30 листопада, однак рішення суду досі немає.

Що відомо про президентські вибори у Молдові