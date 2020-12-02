Конституційний суд Молдови затягує із визнанням президентських виборів
У Молдові Конституційний суд відклав визнання результатів виборів президента. Рішення досі немає через судові процеси, пов'язані з виборами.
Конституційний суд Молдови мав ухвалити рішення протягом 10 днів після того, як ЦВК передасть протоколи. Про це повідомляє Newsmaker.
До речі На пташиних правах: чому Санду не буде "панькатися" з Росією
Однак визнати вибори суд не міг, поки не розглянуть всі скарги. Такі норми передбачені законодавством.
Результати виборів ЦВК затвердила ще 20 листопада. Відтак десятиденний термін минув 30 листопада, однак рішення суду досі немає.
Що відомо про президентські вибори у Молдові
- Другий тур виборів відбувся 15 листопада. Проєвропейська кандидатка Майя Санду перемогла чинного президента Ігоря Додона.
- Санду виступає за теплі відносини з Україною. Натомість Росію президентка закликала вивести свої війська з Придністров'я.
- Також президентка виступає за відставку чинного уряду Молдови та проведення дострокових парламентських виборів.
Поділитися новиною