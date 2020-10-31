Конституційний суд України призначив закрите засідання справу щодо конституційності закону про функціонування української мови як державної. Розгляд цього питання призначений на 10 годину ранку 3 листопада.

Розгляд цього питання розпочався ще 7 липня 2019 року. Натомість 3 листопада продовжать розгляд, але на закритому засіданні. Про це мовиться в порядку денному засідань Конституційного суду України.

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10:00 – продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (закрита частина пленарного засідання),

– мовиться в порядку денному.

Щодо цього закону до Конституційного суду звернувся 51 народний депутат України попереднього скликання. Здебільшого це були представники фракції "Опозиційного блоку", більшість з яких нині у фракції ОПЗЖ. Також серед підписантів були декілька позафракційних депутатів.