Наступною жертвою КСУ може стати закон про мову: призначили закрите засідання
Конституційний суд України призначив закрите засідання справу щодо конституційності закону про функціонування української мови як державної. Розгляд цього питання призначений на 10 годину ранку 3 листопада.
Розгляд цього питання розпочався ще 7 липня 2019 року. Натомість 3 листопада продовжать розгляд, але на закритому засіданні. Про це мовиться в порядку денному засідань Конституційного суду України.
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10:00 – продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (закрита частина пленарного засідання),
– мовиться в порядку денному.
Щодо цього закону до Конституційного суду звернувся 51 народний депутат України попереднього скликання. Здебільшого це були представники фракції "Опозиційного блоку", більшість з яких нині у фракції ОПЗЖ. Також серед підписантів були декілька позафракційних депутатів.
Чому це важливо?
27 жовтня 2020 року Конституційний суд України скасував антикорупційну реформу. Це відбулося так само на закритому засіданні й так само за подачею більшості тих депутатів, які підписалися й під зверненням щодо закону про мову.
Багато експертів говорили про те, що наступним може стати саме закон про державну мову. Тож, схоже, поки влада шукає конституційні шляхи, як зупинити КСУ, той вирішив скасувати усі досягнення останніх 7 років.
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