Криза навколо Конституційного Суду привернула увагу до людей, які взяли на себе сміливість визначати, чи бути Україні в Європі. І серед них є декілька, хто виглядає, немов агенти російського впливу, які хочуть повернути нас назад в обійми Кремля.

Коли обговорюють нинішній склад Конституційного Суду, то перед очима постає малозрозуміла група людей в бордових мантіях, яких мало хто згадає за прізвищами. Більше про це – читайте у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Можна провести експеримент. Після всіх скандалів, чи можете ви назвати хоча б 3 прізвища суддів Конституційного суду?

Переконаний, що більшість з вас знає лише суддю Олександра Тупицького, який очолює КСУ від моменту перевороту, скоєного у 2019 році.

3 справи проти Тупицького

Знають Тупицького лише завдяки тому, що він сам виліз на телеекрани зі своїми недолугими поясненнями. Зокрема, про те, що він не знає, як задекларувати свою земельну ділянку в Криму.

► Зараз набуття Тупицьким землі в Криму та оформлення її за законами й процедурами країни-окупанта стало одним з 3 кримінальних проваджень, які розслідуються щодо нього.



Олександр Тупицький / Фото з офіційного сайту КСУ

► Інша справа, яку теж веде ДБР, стосується його роботи ще в частині господарських судів України, де він начебто брав участь у перерозподілі власності. І нібито є аудіозаписи, де голос, схожий на голос Тупицького, обговорює результати правосуддя із зацікавленими сторонами.

► Третя справа щодо Тупицького розслідується НАБУ і стосується статті 344 Кримінального кодексу – втручання у діяльність державного діяча. Це карається як штрафом, так і арештом на строк від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років чи позбавленням волі на такий же період.

Мовить про заколот в КСУ за можливої участі голови Окружного суду Києва Павла Вовка, коли було усунуто попереднього голову Конституційного суду Станіслава Шевчука.



Колишній голова КСУ Станіслав Шевчук / Фото "Новинарні"

Але якщо славу та визнання Тупицькому забезпечили його власна недолугість у публічному просторі та кримінальні провадження, то інші судді КСУ майже нікому невідомі. Хоча там є теж дуже цікаві персонажі.

Важливі деталі про освіту судді Литвинова

Так, правою рукою глави КСУ Олександра Тупицького є суддя Олександр Литвинов. Він був призначений Януковичем за квотою з'їзду суддів у 2013 році. В Конституційному суді за спиною його називають "москвич" і "смотрящий".

Литвинов був доповідачем у справі про визнання неконституційним закону про НАБУ. І версія про геополітичну гру, щоб посварити Україну з Заходом і затягнути владу в болото кризи руками КС, містить своє підтвердження.

Цікавий момент про суддю Литвинова – це його освіта. В офіційній біографії сказано, що він у 1996 році закінчив економіко-правовий факультет Донецького державного університету.

Але це – його друга освіта. Тоді як перша освіта судді Литвинова набагато красномовніша.



Олександр Литвинов / Фото з відкритих джерел

Як сказано в біографії, він є випускником Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища імені маршала Рокоссовського. І після закінчення у 1988 році проходив військову службу на командних посадах. Але де і які посади він займав – не уточнюється.

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Виплили дуже цікаві подробиці про військовий навчальний заклад, який закінчив суддя Литвинов.

Виявляється, один з отруйників Скрипалів у британському Солсбері, таємний агент ГРУ РФ Анатолій Чепіга, закінчив той же військовий ВНЗ, що і суддя Конституційного Суду Олександр Литвинов.

Думаю, їхні фотографії десь поруч на почесній дошці випускників.

Військовий навчальний заклад, який закінчили суддя Литвинов і агент Чепіга, розташований у російському місті Благовєщенськ, що в Амурській області.

Довідка! Це єдиний адміністративний центр регіону РФ, який перебуває на державному кордоні Росії. До Китаю відстань становить 526 метрів через річку Амур. Місто Благовєщенськ, де навчався Литвинов, є форпостом Росії на берегах Амура, захищаючи далекосхідні рубежі країни.

До кінця 1980-х років в'їзд для жителів інших регіонів СРСР в прикордонний Благовєщенськ був обмежений, в'їзд іноземців – заборонений. Для відвідування міста потрібно було мати запрошення друзів або родичів і спеціальний пропуск.

Я поцікавився у своїх підписників на ютубі, що це за навчальний заклад.

Мені відповіли: "Випускники йшли на керівні посади в Москві або в спеціальні підрозділи Міноборони Росії". Ніхто просто так не міг піти у вільне плавання. Основні факультети готують кадри для ГРУ Міністерства оборони РФ та військових перекладачів для контррозвідки.

У грудні 2014 року одному випускнику далекосхідного ВНЗ – полковнику Чепізі – за виконання "миротворчої місії" з анексії Криму було присвоєно звання "Героя Російської Федерації". Інший випускник далекосхідного вишу Литвинов тепер від імені народу України визначає, куди рухатися нашій країні.

Скандальні рішення КСУ і вплив на геополітичний вибір України

Рішення щодо декларування, ухвалене КСУ, є взірцем "вкраденого" правосуддя з метою набагато більше далекосяжною, ніж просто врятувати корупціонерів від необхідності казати правду в деклараціях. Мовиться про вплив на геополітичний вибір України.

При цьому, трактуючи закон, у своєму рішенні Конституційний Суд сам порушив закон.



Головне про рішення Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу

По-перше, КСУ втрутився у повноваження парламенту, коли назвав брехню в деклараціях недостатньо тяжким правопорушенням для кримінальної відповідальності. Але це повноваження не КСУ, а парламенту – визначати, яке діяння є злочином через свою суспільну небезпеку.

І цим рішення суд зробив неможливим повернення будь-якої кримінальної відповідальності за брехню при декларуванні. Через це рішення Антикорупційний суд закрив справу Труханова про брехню в декларації. За версією слідства, Труханов не вніс до декларацій низку майна на загальну суму в понад 50 мільйонів гривень.

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По-друге, КСУ порушив закон, коли скасував те, про що навіть не просили у своєму зверненні депутати. І робили це судді у власних інтересах. Бо на момент рішення тривала процедура притягнення трьох із суддів до відповідальності.

2 протоколи по судді-доповідачу Ігорю Сліденку, призначеному за квотою націоналістичної партії "Свобода", 26 жовтня були направлені в суд. 27 жовтня, він виголосив рішення, яким було знесено антикорупційне законодавство.

Рішення Конституційного Суду щодо електронних декларацій мало стати лише одним з епізодів виконання замовлення Медведчука з демонтажу завоювань, досягнутих Україною після Революції Гідності.

Перед цим КСУ визнав незаконним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ та сам закон про Національне антикорупційне бюро.

► Наступним мали бути рішення про скасування земельної реформи, Антикорупційного суду та Фонду гарантування вкладів. Останнє рішення є важливим для олігарха Ігоря Коломойського.

Зверніть увагу! Мої джерела поділилися з напрацюваннями судді-доповідача. Планувалося скасувати статтю про те, що Фонд гарантування вкладів видає нормативно-правові акти, що означає його фактичний параліч.

► Далі в судах загальної юрисдикції та в Лондонському суді можна використовувати рішення КСУ, що процедура націоналізації банків здійснювалася на підставі неконституційних актів. Націоналізація тоді скасовується, гроші з бюджету повертаються колишнім власникам. Саме це є метою Ігоря Коломойського.

Фактично, КСУ став інструментом політичного реваншу та ветування рішень, ухвалених владою Зеленського.

З очевидною метою – провокувати конфлікт нинішньої влади з міжнародними інституціями та позбавляючи Україну грошей.

За оцінками міністра фінансів Сергія Марченка, одне це рішення щодо декларацій коштувало понад 2 мільярдів доларів допомоги.

Інакше кажучи, Конституційний Суд перетворився на колективного "Януковича", який переглядає наш геополітичний вибір. І так само як президент-втікач, він має піти в небуття.