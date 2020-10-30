Конституційний Суд підтримує систему е-декларування, але скаржиться на законодавство
У Конституційному Суді переконані, що декларування доходів чиновників є беззаперечною вимогою у будь-якій сучасній демократичній державі. Попри це судді КСУ наголосили, що е-декларування суперечить принципу незалежності судової влади та дотриманням принципу конституційності.
У КСУ також підкреслили, що антикорупційна реформа в Україні стала беззаперечною вимогою суспільства. Про це мовиться на сайті Конституційного Суду.
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Законодавцем має бути запроваджено таке антикорупційне законодавче регулювання, яке забезпечить дотримання принципу верховенства права, складові якого: юридична визначеність, передбачуваність, пропорційність та співмірність,
– мовиться у повідомленні КСУ.
Що не так із законодавством
За версією КСУ, "використання юридичних конструкцій, в яких відсутній чіткий перелік законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб'єктів злочину, а норми унеможливлюють встановлення кола їх адресатів".
Тобто суд може покарати людей за неподання декларації. Водночас ці люди не можуть бути учасниками правовідносин з декларування, а тому свідомо не виконали такого обов'язку.
Що відомо про рішення КСУ?27 жовтня під час закритого засідання Конституційний Суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації. Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неперевірені дані у деклараціях. Суд визнав кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "неконституційною". Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє".
Реакція на скандальне рішення КСУ: головне
- В Євросоюзі занепокоєні рішеннями Конституційного Суду щодо скасування е-декларування. Це може стати підставою для тимчасового зупинення безвізового режиму для України.
- Посли G7 наголосили, що стривожені такими новинами. Вони зауважили, що Україна досягла значного прогресу, впроваджуючи після Революції Гідності антикорупційні реформи, однак зараз може зробити крок у минуле.
- Володимир Зеленський скликав екстрену нараду РНБО 29 жовтня. Президент України засудив таке рішення суду та заявив, що Україна його не сприйме. Також він додав, що система е-декларування в Україні буде працювати.
- Прем'єр Шмигаль пообіцяв, що вже 30 жовтня реєстр е-декларацій знов стане доступним, попри рішення Конституційного Суду. Проти ночі на сайті НАЗК з'явилося відповідне повідомлення: "Доступ відновлено".
- Під будівлею Конституційного Суду України 30 жовтня відбувся протест. Люди мітингували через рішення КСУ щодо скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників.
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