У Конституційному Суді переконані, що декларування доходів чиновників є беззаперечною вимогою у будь-якій сучасній демократичній державі. Попри це судді КСУ наголосили, що е-декларування суперечить принципу незалежності судової влади та дотриманням принципу конституційності.

У КСУ також підкреслили, що антикорупційна реформа в Україні стала беззаперечною вимогою суспільства. Про це мовиться на сайті Конституційного Суду.

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Законодавцем має бути запроваджено таке антикорупційне законодавче регулювання, яке забезпечить дотримання принципу верховенства права, складові якого: юридична визначеність, передбачуваність, пропорційність та співмірність,

– мовиться у повідомленні КСУ.

Що не так із законодавством

За версією КСУ, "використання юридичних конструкцій, в яких відсутній чіткий перелік законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб'єктів злочину, а норми унеможливлюють встановлення кола їх адресатів".

Тобто суд може покарати людей за неподання декларації. Водночас ці люди не можуть бути учасниками правовідносин з декларування, а тому свідомо не виконали такого обов'язку.

Що відомо про рішення КСУ? 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний Суд України 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний Суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації. Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неперевірені дані у деклараціях. Суд визнав кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "неконституційною". Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє".

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