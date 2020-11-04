Конституційний Суд України заперечив інформацію про буцімто визнання неконституційний закону про ринок землі. У суді пояснили: розгляд цієї справи досі триває і продовжиться на одному з засідань найближчим часом.

У низці засобів масової інформації поширюється інформацію про можливе визнання неконституційною земельну реформу в Україні, підкреслив Конституційний Суд на офіційній сторінці у фейсбуці.

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У суді підкреслили, що й справді розглядають декілька подань щодо закону про ринок землі. Їх об'єднали в єдине провадження.

Розгляд мав відбутися ще 29 вересня у форму усного провадження. Втім тоді його відклали через звернення представника президента в КСУ Федіра Веніславського про те, що він не може бути присутнім на слуханні.

Відновили розгляд у понеділок, 2 листопада. Тоді суд розглядав питання тлумачення про ті статті конституції України, де мовиться, що "земля на території України є власністю її громадян", а також про те, що "земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави".

Рішення суду в цій справі не ухвалювалося. Її розгляд буде продовжено на одному з наступних пленарних засіданнях суду,

– наголосили в КСУ.