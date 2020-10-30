Рішення Конституційного суду України, яким руйнується система антикорупційного контролю – є рішенням, яким суд вийшов за рамки свої повноважень.

КСУ порушив конституційно визнані приницпи діяльності суду та визнав неконституційними положення, щодо яких взагалі не йшлося в поданні.

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Рішеня Конституційного суду є результатом:

– відсутності реальних дій з встановленя верховенства права та реформи судової влади в України,

– бажанням і попередньої, і діючої попередньої влади впивати на судові рішення;

– бажанням підстосувати положення Конституції під свої потреби, нехтучи базовими приниципами конституційного права;

– призначенням на посади суддів Конституційного суду, найвищі посади в судовій і правоохоронній системі "своїх" людей чи людей "під себе", а не високопрофесійних і фахових юристів з бездоганною репутацією;

– відсутності доведених до кінця антикорупційних справ щодо найвищих посадових осіб, в тому числі суддів.

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І ще хочу ще раз нагадати президенту, РНБОУ і Уряду. Ви й далі йдете шляхом описаним вище, бо не можна одними неконституційними рішенями "де-факто" скасовувати чи не застосовувати інші. Так в короткостроковій перспективі ці рішення можливо вирішують проблему та проблеми у взаємовідносинах з міжнародними партнерами, але в довгостроковій переспективі ми й далі будемо жити в порочному колі!

Крик душі юриста, точніше юриста-конституціоналіста.