Конституційний суд України схвалив скандальне рішення щодо електронного декларування й місцевих виборів, наслідки якого обговорюють досі. Таке рішення підтримали одразу 11 суддів КСУ, кожен з яких має чіткий зв'язки з Вікторем Януковичем, Петром Порошенком, Віктором Медведчуком чи іншими велетами української політики.

Деталі щодо кожного з суддів Конституційного суду України, які підтримали скандальне рішення, є на порталі YouControl.

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Олександр Тупицький – голова КСУ:

член суду ще з 2013 року, прийшов за квотою президента-втікачі Віктора Януковича;

має земельні ділянки в Криму, які здобув після окупації, але не задекларував;

має зв'язки з Юрієм Іванющенком "Єнакієвським" (один з найвпливовіших людей у "Партії регіонів") й Ігорем Кривецьким (головний спонсор "Свободи");

брав особисту участь у резонансних справах щодо НАБУ й Артема Ситника.

Віктор Городовенко:

член суду з 2017 року за квотою колегії суддів, його призначення лобіював заступник голови АП Петра Порошенка Олексій Філатов;

за даними журналіста Миколи Колеснікова, Городовенко саджав людей з інвалідністю у в'язниці й відбирав у них житло.

Ірина Завгородня:

призначена у 2018 році Верховною Радою за сприяння депутата БПП і близького соратника Петра Порошенка Олександра Грановського;

також її пов'язують з "Опозиційною платформою – За життя" й особисто депутатом Григорієм Суркісом;

її перевіряло НАЗК через незадекларований автомобіль і покупки чоловіка, на які він, згідно з офіційними доходами, не міг мати грошей.

Олександр Касмінін:

призначений у 2013 році Вікторем Януковичем за рекомендацією голови Єнакієвського суду, де зникли матеріали про судимість експрезидента;

приватизував службову квартиру в Києві на понад 150 квадратних метрів, яку йому дали в тимчасове користування.

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Віктор Кривенко:

отримував нагороду, які мали судді, причетні до узурпації влади Вікторем Януковичем;

допомагав Петру Порошенку вирішувати питання з заводом "Кузня на Рибальському".

Олександр Литвинов:

права рука Тупицького й мав зв'язки з Вікторем Януковичем, коли той ще наприкінці 90-их був головою Донецької ОДА;

закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище імені маршала Рокосовського в Амурській області Російської РСР.

Володимир Мойсик:

мав проблеми з НАЗК, оскільки "забув" задекларувати 150 тисяч гривень;

у 2016 році призначений Петром Порошенком за рекомендацією Віктора Ющенка.

Сергій Сас:

став суддею КСУ у 2014 році за квотою Верховної Ради, до цього 10 років був нардепом від "Батьківщини".

Ігор Сліденко:

призначений у 2014 році за квотою фракції "Свободи" у Верховній Раді;

мав проблеми з НАЗК, оскільки двічі не задекларував дохід на 330 тисяч гривень.

Петро Філюк:

учасник дивної історії з отриманням земельних ділянок під Луцьком, де збудував маєток на понад 250 квадратів;

його син буцімто придбав автомобіль Mercedes-Benz 2013 року за вдвічі заниженою ціною;

має зв'язок з Ігорем Палицею – лідером "За майбутнє" й близьким бізнес-партнером Ігоря Коломойського.

Галина Юровська:

пов'язана з колишнім міністром юстиції Микола Оніщук.

Ще четверо суддів не підтримали таке скандальне рішення:

Олег Первомайський – призначений Верховною Радою у 2018 році за конкурсом;

Василь Лемак – призначений Петром Порошенком у 2018 році;

Віктор Колісник – призначений Петром Порошенком у 2016 році;

Сергій Головатий – призначений Петром Порошенком у 2018 році.

Найцікавішим є випадок з Головатим – він мав явний конфлікт інтересів, адже НАЗК підозрювалого його в декларуванні недостовірної інформації на понад 3,5 мільйона гривень.