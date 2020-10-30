Конституційний Суд України скликає суддів на збори: назвали дату
Конституційний Суд України призначив збори суддів на 2 листопада на 11:00. Зауважимо, що в цей день також відбудеться засідання фракції "Слуги народу". На фракції можуть обговорити законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ.
Жодних деталей про причину засідання КСУ 2 листопада наразі немає. Дату події оприлюднили на офіційному сайті Конституційного суду України.
Зверніть увагу Рішення Конституційного Суду – це тиск на антикорупційні органи, – САП
Голова КСУ Олександр Тупицький наголосив, що законопроєкт від Зеленського треба розглядати детально, а не приймати рішення за одну ніч. При цьому ніхто у президента раніше не стверджував, що законопроєкт планують схвалювати "за одну ніч".
Тупицький також сказав, що нібито готовий виступити на засіданні парламенту або перед членами РНБО.
Я не говорю і не ставлю ультиматум, щоб цей законопроєкт було відкликано. Я навпаки хотів би, щоб з ним ознайомились побільше парламентарів, щоб це не вирішувалося в одну ніч, щоб всі підійшли до цього свідомо. Щодо відкритості, я готовий навіть, щоб мене заслухали на засіданні парламенту, на РНБО,
– наголосив Тупицький.
Що відомо про законопроєкт про КСУ від Зеленського і чому Тупицький проти
- 27 жовтня 2020 року КСУ скасував антикорупційну реформу. Зокрема, положення про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК. Тобто фактично чиновники тепер безперешкодно можуть брехати у своїх деклараціях.
- Наслідки такого рішення матимуть дуже негативні наслідки для України. Зокрема, це може призвести до втрати безвізу та зупинити отримання чергового траншу від МВФ.
- У ЄС вже заявили, що таке рішення суперечить усім європейським цінностям.
- Таке рішення КСУ збурило суспільство і люди вийшли на масштабний протест 30 жовтня.
- 29 жовтня президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про припинення повноваження всіх суддів КСУ. Звісно, це не сподобалося Тупицькому, який є головою КСУ і можу втратити роботу.
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