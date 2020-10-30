Конституційний Суд України призначив збори суддів на 2 листопада на 11:00. Зауважимо, що в цей день також відбудеться засідання фракції "Слуги народу". На фракції можуть обговорити законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ.

Жодних деталей про причину засідання КСУ 2 листопада наразі немає. Дату події оприлюднили на офіційному сайті Конституційного суду України.

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Голова КСУ Олександр Тупицький наголосив, що законопроєкт від Зеленського треба розглядати детально, а не приймати рішення за одну ніч. При цьому ніхто у президента раніше не стверджував, що законопроєкт планують схвалювати "за одну ніч".

Тупицький також сказав, що нібито готовий виступити на засіданні парламенту або перед членами РНБО.

Я не говорю і не ставлю ультиматум, щоб цей законопроєкт було відкликано. Я навпаки хотів би, щоб з ним ознайомились побільше парламентарів, щоб це не вирішувалося в одну ніч, щоб всі підійшли до цього свідомо. Щодо відкритості, я готовий навіть, щоб мене заслухали на засіданні парламенту, на РНБО,

– наголосив Тупицький.

Зверніть увагу! 2 листопада законопроєкт Зеленського про КСУ має також розглянути парламентський комітет правової політики.

Що відомо про законопроєкт про КСУ від Зеленського і чому Тупицький проти