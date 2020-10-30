Після того, як Конституційний суд України прийняв скандальне рішення, яким, фактично, легалізував корупцію, президент Володимир Зеленський підготував законопроєкт, де пропонує припинити повноваження всіх суддів КСУ.

Сайт 24 каналу розповідає, чи може президент та Рада розпустити суддів, чи буде таке рішення конституційним та які є ризики.

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Як призначають суддів

Конституційний Суд складається з 18 суддів (по шість суддів призначають Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України), які обираються на конкурсних засадах. Наразі ж в Україні лише 15 суддів, інші три посади досі вакантні.

Віктор Філатов, аналітик ГО "Правозахисна Група "СІЧ", каже, що без згоди Конституційного суду України жоден його суддя не може бути затриманий або звільнений. Також судді мають імунітет щодо ухвалених ними рішень, тобто вони не відповідають за своє голосування (виключенням є злочин або дисциплінарне правопорушення).

В Конституції України та Законі України "Про Конституційний Суд України" не має чіткого механізму розпуску складу суду. Є лише підстави для звільнення окремих суддів (смерть, неможливість виконувати обов’язки за станом здоров’я, вчинення злочину тощо). Інакше кажучи, протягом строку каденції загальний склад суду не розпускається, що є конституційно-правовою гарантією діяльності самого суду, – пояснив Філатов.

Він додає, що парламент не може розпустити суд. Верховна Рада призначає тільки шість суддів, отже вона не впливає на інших 12. Тобто, парламент міг би відкликати лише шість суддів, яких він призначав на посаду на конкурсних засадах, і то лише за умов, якщо доведено, що вони порушили норми Конституції України. Але цей факт ще треба обґрунтувати, і тільки тоді починати процедуру відкликання судді з посади. Теж саме стосується і шістьох суддів яких призначив Президент України та з’їзд суддів України. Такий механізм і передбачено для того, аби не узурпувати Конституційний суд України.

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Хто з суддів голосував "за"

За рішення про легалізацію корупцію голосувало 11 суддів, а троє з них були проти. Так, з цих 11 суддів КС, двоє було призначено ще Віктором Януковичем, один – Петром Порошенком, 5 – з’їздом суддів, і ще троє Верховною Радою.

Список суддів:

Олександр Тупицький, голова Конституційного Суду України. Призначений у травні 2013 року за поданням тодішьного президента Віктора Януковича.

голова Конституційного Суду України. Призначений у травні 2013 року за поданням тодішьного президента Віктора Януковича. Віктор Городовенко , призначений у листопаді 2017 року з ’ іздом суддів.

, призначений у листопаді 2017 року з іздом суддів. Ірина Завгородня , призначена на посаду у 2018 році постановою Верховної Ради.

, призначена на посаду у 2018 році постановою Верховної Ради. Олександр Касмінін , призачений у 2013 року Віктором Януковичем.

, призачений у 2013 року Віктором Януковичем. Віктор Кривенко , призначений у листопаді 2015 року з ’ іздом суддів.

, призначений у листопаді 2015 року з іздом суддів. Олександр Литвинов , призначений у листопаді 2013 року з ’ іздом суддів.

, призначений у листопаді 2013 року з іздом суддів. Володимир Мойсик , призначений у 2016 році президентом Петром Порошенком.

, призначений у 2016 році президентом Петром Порошенком. Сергій Сас , призначений у березні 2014 року Верховною радою України

, призначений у березні 2014 року Верховною радою України Ігор Сліденко , призначений у 2014 році Верховною радою України.

, призначений у 2014 році Верховною радою України. Петро Філюк , призначений у жовтні 2019 року з ’ іздом суддів.

, призначений у жовтні 2019 року з іздом суддів. Галина Юровська, призначена у жовтні 2019 року з ’ іздом суддів.

Скандальні судді / Фото Zero corruption

Як можна розпустити суддів

Конституція України у ст. 149 встановлює, що рішення про звільнення з посади судді Конституційного суду приймається двома третинами від його складу. Жодних інших механізмів звільнення суддів КСУ, зокрема через прийняття спеціального закону Верховною Радою. Тому механізм, запропонований Президентом в його законопроєкті не передбачений законодавством, говорить Іван Городиський, кандидат юридичних наук, адвокат, керуючий партнер АО "Дексіс Партнерс"

Він додає, що цілком імовірно, що в ході політичного процесу, КСУ буде перезавантажений через добровільну відставку частини суддів. Однак ухвалення та реалізація цього законопроєкту здатна суттєво підірвати основи конституційного ладу в Україні, зокрема в частині поділу влади.

Анатолій Яровий, адвокат, керуючий партнер АО "Яровий і партнери", зауважив, що в тому разі, якщо Рада ухвалить відповідний закон, а президент його підпише, швидше за все, суддям доведеться піти з посад. Однак це не робить таке рішення легітимним.

"Для Європейського суду з прав людини звільнені судді будуть, з великою часткою ймовірності, "жертвами політичних репресій" і зможуть претендувати на солідні компенсації від держави Україна за порушення їх прав на незалежне судочинство", – пояснює Яровий.

Правовий механізм звільнення судді КСУ шляхом прийняття такого закону може стати підставою порушення прав чинного складу суддів КСУ. Які в свою чергу матимуть право оскаржити припинення повноважень до національних суддів, а в гіршому варіанті до Європейського суду з прав людини, – пояснює керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

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Що пропонує зробити президент

Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду. Водночас рішення КСУ про декларації та незаконне збагачення мають визнати "нікчемним", тобто, таким, яке не буде мати правових наслідків.

До того ж, Верховній Раді пропонують прийняти цей закон, щоб "зберегти європейський та євроатлантичний вибір українського суспільства" та "усунути загрозу для національної безпеки України".